Certi amori non finscono: il ritorno di Benetti

“Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano”. Le note di Venditti riassumono nel miglior modo possibile la storia di Gabriele Benetti, tornato all’Estra Pistoia in grande stile dopo essere stato tra i protagonisti della formazione che, nel 2023, ha conquistato la promozione in Serie A. Il vicentino classe 1995, ala di 200 cm per 91 kg, era arrivato a metà stagione in Toscana da Nardò, contribuendo al ritorno in A con i suoi 16’ di media in campo fra regular season e seconda fase raggiungendo oltre il 60% al tiro sia da due che ai liberi durante i playoff. L’ottimo scorcio di stagione con l’Estra Pistoia gli vale la chiamata, sempre in A2, della Juvi Cremona con la quale scende in campo in 31 occasioni con quasi 8 punti di media in regular season. Poi il ritorno in biancorosso, alla corte di coach Calabria: «Sono felice di poter tornare a Pistoia a distanza di poco più di un anno dall’epilogo di quella strepitosa avventura che ci ha portato in Serie A» – le parole di Benetti dopo la firma dell’accordo –. «Sono davvero orgoglioso e grato di poter vestire nuovamente i colori di questa città che in poco tempo mi ha dato tantissimo, visto il legame che si è instaurato con tante persone e tifosi. Adesso sono di fronte ad una bella sfida e, per quanto mi riguarda, sono pronto a dare tutto per mettermi in gioco. Sono contento di poter avere questa opportunità di disputare la Serie A proprio con la maglia di Pistoia e non vedo l’ora di iniziare la nuova avventura biancorossa». Con il suo innesto i toscani completano il pacchetto lunghi.