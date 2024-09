Campagna abbonamenti: lo spot virale

Un mix di ironia, semplicità e amore verso i propri colori. Il video realizzato dalla Pielle Livorno per lanciare la campagna abbonamenti, ha fatto il giro del web, conquistando i tifosi di tutte le squadre. Un modo per ironizzare sul deludente finale della scorsa stagione (conclusa con l'eliminazione in semifinale e la promozione in A2 dei cugini della Libertas). Nel filmato si vede un tifoso biancoblù che si risveglia improvvisamente dal coma, dal quale era sprofondato dopo l'ultima gara dello scorso anno contro Avellino. Era rimasto tutta l'estate in uno stato di semi-incoscienza. La sua è una delusione enorme «anche se c'è di peggio nella vita», che lo porta, una volta presa coscienza della situazione, ad avere un attimo di smarrimento fino al sopraggiungere dell'orgoglio, che lo porta ad alzarsi dal letto e ad uscire verso lo store, per sottoscrivere l'abbonamento. Il video ha spopolato sul web, facendo letteralmente impazzire i social. Il finto malato è interpretato da un tifoso della Pielle, Michele Crestacci, che si è prestato a raccontare la parabola vissuta nello scorso anno, ricco di emozioni e concluso con una cocente delusione: che non ha però evidentemente intaccato la voglia di ripartire con un nuovo e prestigioso progetto.