Braccia e cuore da leoni Centosessanta atleti per far girare i remi al massimo della potenza

La carica dei 160. Tantissimi atleti, tra vogatori e timonieri, scenderanno oggi i in acqua per contendersi i tre drappi del 98° Palio del Golfo. La gara regina vede tutte le tredici borgate al via, mentre il Palio Femminile sarà conteso da nove equipaggi dopo la costituzione in zona Cesaini dell’equipaggio da parte del Marola. Dieci, invece, gli armi Junior che si daranno battaglia. Ecco tutti gli equipaggi, da ponente a levante.

Porto Venere

Senior: Giorgio Federici, Elia Pennucci, Tommaso Nicolini, Daniele Carpena; tim. Sofia Manghi. Junior: Cristopher Mammi, Claudio Casani, Giacomo Basso, Nicolò Grifoni; tim. Giacomo Piermatteo. Donne: Marta Chiappini, Emma Di Monte, Giorgia Stella, Giulia Pellegrini; tim. Matteo Silvestro.

Le Grazie

Senior: Tommaso Bruni, Mattia Carassale, Alessio Tirozzi, Jacopo Rugnone; tim. Nicole Zambarda. Junior: Biagio Mori, Alessio Corsini, Gian Luca Cecchi, Alessio De Gennaro; tim. Ginevra Bordin. Donne: Elisa Saglione, Sara Drovandi, Serena Capellini, Martina Schiffini; tim. Linda Bergaglio

Fezzano

Senior: Leonardo Richiusa, Nicolò Pucci, Luca Castellani, Francesco Landi; tim. Alice Marcantoni. Junior: Mario Menchelli, Andrea Lucchinelli, Tommaso Tognetti, Filippo Buonaccorsi; tim. Mattia Partino. Donne: Alice Agrifogli, Marta Vannini, Sara Fonzi, Beatrice Nuzzello; tim. Jacopo Fortini

Cadimare

Senior: Elia Grieco, Alfonso Conte, Damiano Rivi, Alessio Borsi; tim. Mattia Gianardi. Junior: Lorenzo Sommella, Marco Peghini, Federico Pecunia, Filippo Salvetti; tim. Elia Lucilli

Marola

Senior: Alessandro Silvi, Jordan Cambi, Mirco Lubrano Lo Bianco, Mattia Cito; tim. Camilla Vegna. Junior: Pietro Massimo Lenelli, Andrea Christian Pistone, Luca Guastini, Alessandro Resta; tim. Samuele Fusani. Donne: Claudia Calzetta, Sara Pintus, Elisa Carpena, Dalila Carlini; tim. Irene Mori

La Spezia Centro

Senior: Francesco Lavalle, Cesare Pistarino, Nicolò Boschi, Thomas Raimondi; tim. Samuele Sebastiano Morale. Junior: Daniele Mascolo, Alessio Bono, Federico Capasso, Diego Tesone; tim. Emma Borsi. Donne: Annalisa Mencacci, Federica Marano, Annalisa Tedesco, Anna Greco; tim. Gioele Ante

Canaletto

Senior: Gianni Carrara, Nicholas Vischio, Manuel De Cola, Alberto Zignego; tim. Raffaele Strada. Junior: Filippo Aiello, Simone Masciullo, Nicolò Bianchi, Alessandro Ech Charif; tim. Alberto Mammi

Fossamastra

Senior: Alessio Nardini, Francesco Paoli, Daniel Costa, Francesco Lanzoni; tim. Ilaria Valenti. Junior: Mattia Fortini, Matteo Roggi, Lorenzo Truffello, Giulio Carlo Argellati; tim. Eliseo Salvatori. Donne: Virginia Cattoi, Barbara Favazza, Giulia Faggioni, Sara Borsetto; tim. Ilenia Favazza

Muggiano

Senior: Giulio Acerbi, Federico Casseri, Marco Mazzolini, Nicola Danubio; tim. Elisa Gori. Junior: Francesco Bocchetti, Gabriele Grossi, Alberto Scali, Alessandro Rufolo; tim. Valeria Cardia. Donne: Valeria Cardia, Asia Ruffini, Sara Pagliaro, Lucia Curci; tim. Nicolò Gori

San Terenzo

Senior: Filippo Bellini, Giacomo Passalacqua, Giovanni Cassotta, Silvio Pietra; tim. Maya Lualdi. Junior: Filippo Belviso, Nicolò Nebbia Colomba, Gianmaria Morvillo, Giacomo Biasin; tim. Vittoria Forma. Donne: Alessia Springolo, Elena Ratti, Giada Cavallo, Agata Maestri; tim. Carlotta De Franceschi

Venere Azzurra

Senior: Andrea Callea, Daniel Argiolas, Cesare Oldoini, Francesco Bella; tim. Rosa Cascone

Lerici

Senior: Davide Menchini, Giuseppe Giacalone, Michele Nardini, Luca Carlevaris; tim. Tommaso Nardini. Donne: Alice Bartolotti, Eleonora Bonazzi, Valentina Bertolucci, Irene Fochesato; tim. Flavio Gatti

Tellaro

Senior: Elia Cosi, Nicola Bertoneri, Federico Bertoneri, Christian Vernuccio; tim. Rosa Zambarda.