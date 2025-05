Tutto è iniziato con il Parma

La prima volta che Gianluigi Buffon e Filippo Inzaghi hanno condiviso uno spogliatoio è stato nel lontano 1995-1996. I due ragazzi, 17 e 22 anni in quella stagione, si sono incrociati per la prima volta a Parma, con la maglia dei ducali. Una delle prime stagioni di consacrazione per entrambi, che non furono certo i protagonisti di quella squadra, ma iniziarono a mettere in luce le loro incredibili qualità. Entrambe le loro carriere hanno tinte bianconere, decisamente più marcate per Buffon, e sopratutto azzurre. Con la maglia dell’Italia lo storico trionfo al mondiale del 2006, che ha reso i loro nomi eternamente scolpiti nella storia del calcio italiano e mondiale.