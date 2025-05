Pisa, guarda che derby!. Oltre al Viola c’è di più. Dove eravamo rimasti

PISA

Il Pisa Sporting Club si prepara a vivere una stagione storica nel massimo campionato, a 34 anni dall’ultima apparizione. Un’attesa lunga una generazione, che riporterà i tifosi nerazzurri a calcare nuovamente il grande palcoscenico. In attesa del calendario ufficiale della Serie A 2025/2026, ecco dieci sfide da segnare in rosso: appuntamenti che raccontano il ritorno tra le grandi.

Inter

L’ultimo confronto ufficiale risale al 3 marzo 1991, quando l’Inter vinse 1-0 all’Arena con gol di Berti. All’andata, a San Siro, finì 6-3. Lo stadio milanese è tra i più spettacolari del panorama calcistico italiano e conta 80mila posti. Più recentemente, il 2 agosto 2024, all’Arena Garibaldi il Pisa ha affrontato in amichevole i campioni d’Italia: 1-1 il risultato finale, in una suggestiva sfida “in famiglia” tra i due Inzaghi.

Juventus

Il 13 gennaio 1991, la Juventus espugnò l’Arena con un netto 5-1, il gol della bandiera lo fece Piovanelli; Mentre a Torino la sfida di andata fu persa per 4 a 2 a segno per i nerazzurri Neri e Larsen. La sfida della prossima stagione si giocherà all’Allianz Stadium, inaugurato nel 2011, per cui sarà la prima volta per i tifosi pisani nel nuovo stadio.

Napoli

L’ultimo incrocio è del 2007, in Coppa Italia: Pisa in vantaggio con Kutuzov al San Paolo, poi rimonta del Napoli ai supplementari per il 3-1 finale. Oggi si gioca al “Diego Armando Maradona”, impianto da 54mila posti. Lo stadio ha assunto la nuova denominazione dopo la morte del fuoriclasse argentino.

Milan

Due sconfitte di misura nella stagione 1990/91: 1-0 sia all’andata (gol di Massaro) che al ritorno (rete di Maldini). Anche qui, il palcoscenico è San Siro. Storica la trasferta del 1984, quando 10mila tifosi del Pisa riempirono gli spalti per la sfida di Serie A contro i rossoneri: immagini che ancora oggi circolano nelle gallerie fotografiche dei supporter pisani.

Fiorentina

Singolare il precedente più recente: 21 agosto 2002, Coppa Italia di Serie C. Il Pisa batté 1-0 la Florentia Viola, erede della Fiorentina dopo il fallimento, con rete di Frati. All’Artemio Franchi sono in corso i lavori di ristrutturazione. Quello con la Fiorentina è il derby più sentito dalla tifoseria neroazzurra, atteso con particolare partecipazione anche dai sostenitori viola.

Atalanta

L’ultimo confronto è datato 23 agosto 2014: Coppa Italia a Bergamo, 2-0 per i padroni di casa. Il Gewiss Stadium, oggi completamente rinnovato, è uno degli impianti più moderni e tra le piazze più calde del calcio italiano.

Bologna

Il 18 agosto 2019, in Coppa Italia, a Pisa i rossoblù si imposero per 3-0 con gol di Poli, Orsolini e Palacio. Anche lo stadio Dall’Ara è interessato da un progetto di ammodernamento.

Lazio

Il 5 maggio 1991, Rubén Sosa firmò l’1-0 biancoceleste all’Arena. Fu una delle ultime gare del Pisa in Serie A prima della retrocessione. Si gioca all’Olimpico, impianto condiviso con la Roma. L’ultima sfida all’Olimpico con la Lazio si chiuse con uno 0-0.

Roma

Altro precedente datato 1991: il 26 maggio, nell’ultima giornata di campionato, la Roma superò il Pisa 1-0 grazie a una rete di Muzzi. Anche in questo caso, si giocherà allo Stadio Olimpico, mentre all’andata a vincere fu il Pisa con un 2 a 0.

Torino

Il 4 giugno 1991, il Torino superò il Pisa 2-1 nella finale della Mitropa Cup, ai tempi supplementari. L’incontro si disputò all’Olimpico. L’ultimo confronto ufficiale invece risale al 4 dicembre 2019, nel quarto turno di Coppa Italia: i granata vinsero 4-0.