La stagione in sette scatti. Un grande urlo nerazzurro

La muraglia nerazzurra a Reggio Emilia, con mister Inzaghi, lì in basso a sinistra dello scatto, “avvolto” dai tifosi; poi Canestrelli sotto la “Nord”, con la luce degli impianti dell’Arena che, dopo la vittoria, sembra formare un’aureola sulla testa del giocatore, per un Pisa da miracoli. E ancora le facce: Lind, Moreo e Tramoni. I gridi di gioia e le magliette impregnate di sudore, i pungi chiusi stretti e lanciati in aria in segno di vittoria. Ma anche gli abbracci e le lacrime di gioia di Touré.

Istantanee, scatti indimenticabili: ne abbiamo selezionati sette, ma sono molti di più quelli che raccontano una stagione storica per il Pisa Sporting Club. Immagini impresse nella mente di ogni tifoso, per qualcosa che sembrava impossibile solo pochi anni fa.

Eppure, ora nelle menti scorrono veloci queste fotografie, stampate o a fare da sfondo nei telefoni di tanti pisani. Come quell’esultanza di Rus, oppure la foto di gruppo dopo la vittoria fondamentale a Cosenza, sotto il settore ospiti.

Una stagione in sette scatti, quel numero 7 che, per i tifosi nerazzurri, vale come il 10. Il sogno è fatto di momenti che rimarranno nella nostra testa a lungo. E le foto rimarranno come pietre scolpite, lì per sempre a ricordarci che tutto è possibile.