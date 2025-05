Un’eccellenza tecnica nel panorama rallystico

Nel panorama delle competizioni automobilistiche nazionali, la GR Yaris Rally Cup si è imposta in pochi anni come uno dei principali campionati monomarca per giovani piloti. Nata nel 2020 da un’idea di Tobia Cavallini, ex pilota di alto livello e oggi Team Principal di T-Racing, la serie è stata sviluppata con il pieno supporto di Toyota Italia e rappresenta oggi una piattaforma altamente formativa per chi aspira a una carriera professionistica nel mondo dei rally. Il format della GR Yaris Rally Cup è semplice ma estremamente efficace: i partecipanti si sfidano utilizzando un’unica vettura, la GR Yaris, appositamente allestita con un kit tecnico sviluppato internamente da T-Racing. Questo consente non solo di garantire equità tra i concorrenti, ma anche di mettere in risalto le abilità di guida, la preparazione tecnica e la costanza degli equipaggi. La competizione si svolge nell’ambito del Campionato Italiano Rally (CIAR), di cui condivide le tappe, ma con una propria classifica, regolamento tecnico e premi dedicati. Il supporto fornito da T-Racing non si limita alla semplice organizzazione: il team cura direttamente l’assistenza tecnica sui campi gara, la fornitura dei ricambi e il monitoraggio delle vetture, fungendo da riferimento costante per i team clienti. Ogni weekend di gara si trasforma così in un’occasione formativa, non solo per i piloti, ma per tutti i professionisti coinvolti. Il progetto ha riscosso un crescente successo sin dalla sua introduzione. Dopo una prima fase di sviluppo, che ha visto l’omologazione della vettura da parte della federazione sportiva nazionale, sono state prodotte e consegnate oltre 25 auto da corsa ai team clienti. Le vetture, basate sulla GR Yaris stradale, sono state modificate per rispondere ai requisiti della competizione e hanno dimostrato grande affidabilità e prestazioni convincenti, contribuendo a rafforzare la reputazione della Cup. T-Racing, squadra di riferimento per Toyota Italia nel motorsport, non si limita alla sola gestione del monomarca. Forte della fiducia conquistata nel tempo, il team ha esteso il proprio raggio d’azione alla categoria superiore, introducendo nel 2024 la GR Yaris Rally2 nel Campionato Italiano Assoluto Rally. Questa nuova vettura, appartenente alla categoria più alta a livello nazionale ed europeo, è stata affidata inizialmente al veterano Giandomenico Basso, pluricampione italiano ed europeo, il quale ha condotto il team a un debutto eccellente: due vittorie su sette prove disputate e un secondo posto nella classifica generale. Nel 2025, Toyota ha deciso di premiare il talento emerso proprio all’interno della GR Yaris Rally Cup. Il giovane Thomas Paperini, vincitore dell’edizione 2024 e originario di Pistoia, è stato scelto per guidare la Rally2 ufficiale. Tuttavia, un incidente nella prima gara dell’anno ha temporaneamente interrotto il suo percorso, lasciando spazio a Fabio Andolfi come pilota sostitutivo. Questo passaggio di consegne sottolinea chiaramente la filosofia del programma: creare un percorso reale e concreto per far crescere i talenti dal livello formativo al professionismo. Il lavoro svolto da T-Racing si distingue per la sua completezza. Oltre a seguire lo sviluppo delle vetture e il supporto in gara, il team fornisce un sistema di premi in denaro per ogni singola prova della GR Yaris Rally Cup, incentivando la partecipazione e premiando la costanza. A fine stagione, una classifica generale assegna ulteriori riconoscimenti economici e sportivi, consolidando il percorso dei migliori. Al di là dell’aspetto agonistico, il campionato assume anche una forte valenza tecnica e industriale. La partecipazione di partner di rilievo come Mapei, Pirelli, LoJack e TFI testimonia la credibilità acquisita dal progetto nel settore. L’alleanza tra pubblico, privato e case costruttrici in un’iniziativa di questo tipo rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione per la promozione dello sport automobilistico. Con cinque edizioni alle spalle e una crescita costante sia in termini di partecipazione che di risultati tecnici, la GR Yaris Rally Cup si conferma un’eccellenza nel panorama del motorsport italiano. L’iniziativa, nata da una visione chiara e sviluppata con rigore, oggi rappresenta un modello esportabile e una via concreta per il rinnovamento generazionale del rally nazionale. Guardando al futuro, l’obiettivo di T-Racing è quello di consolidare i successi ottenuti e ampliare ulteriormente la propria capacità di scouting e formazione. In un contesto competitivo sempre più selettivo, la GR Yaris Rally Cup dimostra come un progetto ben strutturato possa fare davvero la differenza.