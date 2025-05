Talenti, visione e ambizione: costruire il futuro del rally

L’obiettivo è chiaro: consolidare quanto costruito e far crescere entrambi i progetti. Con la GR Yaris Rally Cup, l’intento è quello di continuare a scoprire e valorizzare nuovi talenti, mantenendo alto il livello tecnico e organizzativo che ha contraddistinto la serie sin dalla prima edizione. Un monomarca nato per formare i campioni di domani, attraverso un percorso meritocratico, competitivo e altamente professionale. Parallelamente, l’impegno nella categoria Rally2 rappresenta la naturale evoluzione di questo lavoro: portare Toyota ai vertici del Campionato Italiano Assoluto Rally è il sogno dichiarato. Non si tratta solo di partecipare, ma di costruire una struttura capace di ambire al titolo assoluto, confrontandosi con i migliori team e piloti del panorama nazionale. «Sappiamo che ci vuole tempo, lavoro e dedizione. Ma siamo sulla buona strada», spiegano da T-Racing. «Il nostro è un progetto costruito con passione, competenza e visione. E soprattutto con il desiderio di lasciare un segno positivo nel motorsport italiano». Con risultati concreti, investimenti mirati e una squadra affiatata, la direzione è tracciata: fare della GR Yaris Rally Cup e del programma Rally2 una vera eccellenza sportiva e tecnica, capace di crescere ancora e fare la differenza nel panorama dei rally italiani.