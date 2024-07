L'imperdibile servizio di telepedaggio Mooney Flessibilità e copertura senza precedenti

Lanciato da Mooney alla fine del 2023, esiste un servizio di telepedaggio capace di distinguersi dai propri competitor per la vasta gamma di prestazioni messe a disposizione dei clienti. Innanzitutto, occorre sottolineare che l'offerta, o meglio le offerte, sono rese disponibili dal brand MooneyGo, un'app gratuita - l'ex myCicero - leader in Italia nei servizi di mobilità integrata, che conta due milioni di utenti registrati. Proprio con questa applicazione, oltre a una pluralità di servizi già disponibili al suo interno, sono stati introdotti anche quelli relativi, appunto, al telepedaggio. Nello specifico, avrete la possibilità di scegliere tra l'opzione 'abbonamento' e quella 'pay per use'. La prima costa un euro e cinquanta centesimi al mese più cinque euro di attivazione e, in questo periodo, fino alla metà di agosto, è in promozione sul primo dispositivo con sei mesi totalmente gratuiti. La seconda, invece, è dedicata ai viaggiatori autostradali 'occasionali', che pagheranno il servizio soltanto nel mese in cui usufruiranno del telepedaggio: questa seconda offerta ha un costo di dieci euro di attivazione, più due euro e venti centesimi per il mese scelto, restando invece gratuita per i restanti in cui non si utilizza il servizio. A conti fatti, l'offerta di telepedaggio completa - con transiti illimitati - ricalca quanto proposto da Telepass, in quanto è perfettamente funzionante in tutte le autostrade italiane, comprese quelle della Sicilia, così come per il tratto del tunnel Schio-Valdagno, per il traghetto dello Stretto di Messina e in tutti gli oltre 380 parcheggi convenzionati Telepass, pagabili direttamente dal proprio dispositivo, al pari dell'Area C di Milano, con addebito automatico mediante la lettura della targa. Inoltre, offre una scontistica sulla A3 Salerno-Pompei-Napoli, sull’Autostrada Pedemontana Lombarda e sul Raccordo Autostradale Valle d'Aosta. Ma i vantaggi non finiscono qui, perché l'app MooneyGo permette anche di scegliere il metodo di pagamento, associando qualsiasi carta, di credito o di debito che sia, dei circuiti Visa e MasterCard abilitate alle transazioni online, ad eccezione delle carte business. Gli addebiti, poi, avvengono con cadenza settimanale - il venerdì in riferimento ai servizi utilizzati dal lunedì alla domenica precedenti - in modo tale che gli utenti possano tener traccia dei propri pedaggi - disponibili in app nella lista movimenti già dopo soli tre giorni - in modo molto più semplice, chiaro e trasparente. Dulcis in fundo, un ulteriore plus per nulla banale: c'è infatti la possibilità di associare due targhe per ogni dispositivo, una funzionalità - recensioni alla mano - particolarmente apprezzata dagli utenti, che dà così modo, a chi possiede due veicoli, di spostare il dispositivo stesso da uno all'altro a seconda delle proprie esigenze. Ma chi è realmente interessato, come può effettivamente usufruire del servizio di telepedaggio? Innanzitutto online, tramite il sito mooneygo.it o l'omonima app, oppure in tutti i punti vendita convenzionati con l'azienda, che sono in totale quindicimila fra tabacchi, bar e edicole, cui si aggiungono alcune delegazioni ACI con cui sono stati stipulati accordi singoli: ad ogni modo, sul sito ufficiale si ha modo di trovare quello più vicino a voi. Nel primo caso, una volta creato l'account, riceverete il dispositivo direttamente a domicilio nell'arco di due o tre giorni, altrimenti, qualora vi siate recati fisicamente in un punto vendita, potrete ritirarlo - immediatamente utilizzabile - in loco.