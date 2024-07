L'eccellenza automobilistica inglese in parata

Il primo British Day, organizzato da Lotus Team Italia in collaborazione con il Comune di Pistoia e l’Automobile Club Pistoia, ha offerto agli appassionati e ai curiosi un’esperienza indimenticabile tra storia, bellezza e tecnologia. L’evento, che ha visto la partecipazione entusiasta di possessori di auto sportive inglesi provenienti da tutta Italia e dall’estero, ha riscosso un notevole successo. La giornata principale del raduno si è svolta domenica 16 giugno, ma l’atmosfera di festa ha avvolto la città sin da venerdì 14 giugno, quando i primi equipaggi si sono ritrovati a Lucca per una visita della città e una cena conviviale. Sabato 15 giugno ha segnato l’inizio delle attività dinamiche con un emozionante tour stradale verso il tracciato della celebre cronoscalata Lima-Abetone. Questo percorso di 12 chilometri, noto per le sue curve e tornanti, è stato teatro di sfide memorabili tra alcuni dei più grandi piloti della specialità. Raggiunto il passo dell’Abetone, gli equipaggi hanno fatto una sosta prima di dirigersi a Bardalone (PT) per una visita-tributo al campione di cronoscalate Mauro Nesti, la cui casa museo ha commosso tutti i partecipanti con i suoi preziosi cimeli. La giornata si è conclusa a Pistoia con l’arrivo degli equipaggi presso il Grand Hotel Villa Cappugi, dove sono stati accolti per il pernottamento, seguito da una cena in un rinomato ristorante del centro storico. Il culmine dell’evento è stato raggiunto domenica 16 giugno, quando 62 auto sportive inglesi hanno trasformato Piazza del Duomo in un vero e proprio salotto dell’automobilismo. Rolls Royce, Aston Martin, Lotus, Morgan, Austin-Healey, Triumph, MG, Mini, Catheram e Westfield hanno sfilato davanti a un pubblico affascinato. Il Sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, ha onorato l’evento con la sua presenza, ricevendo un attestato di ringraziamento dagli organizzatori. Dopo una colazione in piazza, la colorata carovana, scortata da 7 motociclisti del Motoclub 1000 HP di Pistoia, è partita per un tour tra le colline toscane, attraversando località suggestive come San Baronto, Lamporecchio, Vinci e Carmignano. Il tour ha offerto panorami mozzafiato di vigneti e uliveti, culminando nell’arrivo a Villa Zaccanti a Quarrata (PT), una storica dimora nobiliare del '700. Durante la permanenza a Villa Zaccanti, si è tenuto un concorso che ha premiato le auto più rappresentative in varie categorie: Best Classic, Best Youngtimer, Best Elegance, Best Sport, Best Lotus e Best of All. Gli oltre 100 partecipanti, tra piloti e accompagnatori, hanno votato le loro preferite, contribuendo a un’atmosfera di competizione amichevole e di grande entusiasmo. Il primo British Day a Pistoia ha dimostrato come la passione per le auto sportive inglesi possa unire persone di diverse nazionalità e background in un evento di grande raffinatezza e convivialità. L’evento, reso possibile grazie al supporto del Comune di Pistoia e di numerosi sponsor tra cui Chianti Banca, Logos Forniture Pistoia e Colorpix srl, si è svolto in un clima di amicizia e condivisione, garantendo un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti. Lotus Team Italia, con la sua decennale esperienza nell’organizzazione di raduni, ha saputo creare un appuntamento memorabile che, visto il successo, verrà sicuramente replicato nel 2025. La manifestazione ha non solo celebrato l’eccellenza automobilistica inglese, ma ha anche promosso il territorio pistoiese, con le sue bellezze naturali e culturali, a un pubblico internazionale. Per chi desideri maggiori informazioni, Lotus Team Italia, il club nazionale di proprietari ed estimatori del celeberrimo Marchio inglese, ha sede a Prato, sito in via Ostia 67. L’indirizzo mail è [email protected].