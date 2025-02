Campionato Provinciale 2024, a Grotta Giusti i premi per tutti i protagonisti

Dopo lo spettacolo in strada, ecco quello sul palco. Domenica 26 gennaio, nella suggestiva cornice della Sala Cavaliere di Grotta Giusti, si è tenuta l’evento finale del Campionato Rally della provincia 2024. I protagonisti indiscussi sono stati i piloti e i navigatori che hanno corso durante l’annata e che si sono sfidati nei tre rally della provincia: "Valdinievole", "Abeti" e "Pistoia". A premiarli ci ha pensato AC Pistoia, che assieme a loro ha evidenziato la grande passione e il notevole livello tecnico delle competizioni. È stata una stagione piena di emozioni, con le classifiche che hanno conosciuto diverse dinamiche e hanno generato situazioni incandescenti e tanto spettacolo, confermando l’iniziativa dell’Automobile Club Pistoia come una delle migliori realtà a livello nazionale atte a favorire l’attività sportiva dei propri soci. Il montecatinese Paolo Moricci, con la Renault Clio Rally4, è il vincitore della classifica Piloti con 37,5 punti, al termine di un rush finale che lo ha visto opposto a Fabio Spinelli. I due sono arrivati al conteggio finale a pari merito, la discriminante ha poi dato ragione al primo, pilota di grande esperienza e sempre capace di grandi performance. Onore delle armi comunque a Spinelli, autore anche lui di una stagione di livello, mentre al terzo posto si è piazzato Alessandro Ciardi. Tra i Co-piloti la vittoria è andata nelle mani di Paolo Garavaldi, il fido e storico navigatore di Moricci, davanti ad Andrea Giordano, mentre terzi a pari punti Leonardo Marraccini e Iacopo Innocenti. La classifica femminile è invece all’insegna della gioventù: ad aver vinto è la giovanissima Noemi Artino, davanti a Maila Cammilli, sempre convincente e costante. Per Noemi Artino è arrivata una doppia gioia, dato che è risultata vincitrice anche nella classifica Under 25, mentre Davide Giordano si è imposto nella nuova categoria Over 55. Tra i co-piloti "in rosa", il successo è andato a Carlotta Dallai, seguita da Catalano Arianna e Camilla Gaggioli, Sara Vestrucci (co-pilota) e Maila Cammilli (pilota) hanno ricevuto il nuovo premio destinato all’equipaggio interamente femminile. Tra le Matricole, a esultare è stato Stefano Giannini. A Grotta Giusti, come accennato, erano presenti i vertici di AC Pistoia, Antonio Breschi Presidente e Giorgio Bartolini Direttore, e anche Gabriele Giacomelli per la Provincia, Andrea Capecchi delegato provinciale CONI, Luca Rustici e Massimo Salvucci delegati regionali Aci Sport. Presente anche la moglie, Grazia, dello scomparso Roberto Misseri, cui il Campionato è dedicato.