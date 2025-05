ACI Pistoia Photo Contest premia i vincitori

ACI Pistoia Photo Contest è un gradito appuntamento che si rinnova, portando con sé il proprio innegabile fascino, nel solco di una tradizione che è già divenuta vero patrimonio per tutto un territorio: il Concorso Nazionale di Fotografia, promosso dall’Automobile Club di Pistoia, è un progetto curato da Angelo Fragliasso, giunto quest’anno alla sua 13a edizione: “L’obiettivo principale del concorso – spiega Fragliasso, Direttore Artistico della manifestazione – è sostenere la fotografia come forma d’arte e di espressione. La selezione delle opere avviene attraverso la valutazione di una giuria di alto prestigio, composta da fotografi professionisti, esperti di comunicazione e personaggi della cultura. Iniziato nel 2012, il concorso è diventato un punto di riferimento a livello nazionale nel campo della fotografia. Attrae fotografi di livello, con un vissuto artistico importante, offrendo loro una vetrina significativa”. L’Automobile Club Pistoia, l’ente promotore, con una lunga tradizione di sensibilità nei confronti delle tematiche culturali, sostiene il concorso, promuovendo così la passione per la fotografia. Angelo Fragliasso è grafico, fotografo professionista e formatore professionale: “Gestisco questo contest con l’obiettivo primario di offrire visibilità al più ampio numero di fotografi possibile – sottolinea – con la qualità sia tecnica che contenutistica delle opere che rappresenta la guida unica e imprescindibile nel processo di selezione”. La grande novità dell’edizione 2025 del concorso promosso dall’Automobile Club di Pistoia, che si è definitivamente conquistato un posto di rilievo e di assoluto prestigio tra i contest italiani, è rappresentata dal ricco programma, spalmato su due giorni, a cui tutti gli appassionati sono invitati. Con un intero sabato, il 17 maggio, dedicato agli incontri con alcuni degli artisti più interessanti del panorama fotografico italiano e la domenica 18, con un approfondimento di grande attualità come l’intelligenza artificiale in fotografia e la premiazione. Analizzando dunque il programma previsto, nella giornata di sabato 17 maggio, presso la Sala dell’ACI, in via Ricciardetto, dalle 11 alle 13, Stefano Lotumolo illustrerà il suo lavoro “Inspired by the people”, un viaggio suggestivo attraverso la sua esperienza come fotografo e “missionario laico”, impegnato in progetti di sviluppo umanitario. Sempre in via Ricciardetto, dalle 16 alle 18, Attilio Gagliardi intratterrà sul tema “Dall’inquadratura al messaggio”, un approfondimento sul ruolo dell’inquadratura e sulla sua capacità di comunicare, con uno studio su ritratto, composizione e luce. Il terzo talk sarà quello di Francesco Piccolo e sarà domenica 18 maggio dalle 16 alle 17, in Sala Maggiore su “Fotografia e Intelligenza Artificiale”, una riflessione etica, filosofica e tecnica sull’impatto dell’intelligenza artificiale sulla fotografia. Grande attesa, poi, per la cerimonia finale di domenica 18 maggio alle ore 17:00, nella prestigiosa Sala Maggiore del Comune di Pistoia (Piazza Duomo), quando verranno proclamati i vincitori delle 7 categorie in gara e assegnato il Premio Assoluto. L’evento, aperto gratuitamente al pubblico, sarà una festa della fotografia, alla presenza di organizzatori, membri della giuria e autorità cittadine, tutti insieme per vivere una giornata davvero speciale: “L’Evento Finale – ribadisce Fragliasso - sarà una vera e propria celebrazione della fotografia, arricchita da contenuti formativi e culturali. Ci impegniamo a valorizzare tutti i partecipanti, ed in particolare i vincitori, non solo con riconoscimenti come attestati e trofei, ma anche con premi tangibili ed è per questo che il montepremi ammonta a oltre 2500 euro”. Ospite d’onore sarà il fotografo internazionale (e pistoiese doc) Luca Bracali, che terrà una Lectio Magistralis e riceverà il Premio per Meriti Fotografici. ll percorso verso la finale è stato avvincente, con 87 fotografie finaliste, selezionate tra le 5057 opere ricevute, con 79 autori in finale. Un risultato che testimonia la creatività e la competenza degli iscritti. Al Concorso hanno partecipato fotografi provenienti da tutta Italia, confermando lo spirito di apertura che contraddistingue da sempre la manifestazione, artisti che hanno inviato opere di grande interesse. Il lavoro della giuria è stato tutt’altro che facile e il confronto sulle decisioni finali appassionato e molto accurato, soprattutto quando si è trattato di decretare i vincitori di ogni sezione e il vincitore assoluto. In attesa, appunto, del rush finale del 18 maggio, quando tutti i nomi verranno come magicamente svelati. Il conto alla rovescia è già iniziato.