Un affresco di sapori. Così “Vetrina Toscana“ coltiva e premia i valori della buona tavola

FIRENZE

Il paesaggio toscano, definito come “magico” da Curzio Malaparte, cambia forma talvolta in modo repentino senza venir meno alla propria naturale armonia. Dalle iconiche colline alle coste variegate, dalle vette ai laghi, un incessante cambio di scenari che racconta anche la grande biodiversità di questa regione. Da ben 24 anni Vetrina Toscana, originale progetto della Regione Toscana in collaborazione con Unioncamere, racconta lo straordinario viaggio enogastronomico del territorio toscano.

Si tratta di una rete di oltre 2mila imprese che si uniscono nel rispetto di valori comuni, a cui aderiscono gratuitamente grazie alla sottoscrizione di un manifesto: un patto di impegno reciproco con la Regione Toscana all’insegna di alcuni capisaldi come il rispetto dell’ambiente e del paesaggio, la stagionalità l’utilizzo dei prodotti locali, l’arte dell’accoglienza, la cultura culinaria regionale. Possono far parte di Vetrina Toscana tutti coloro che offrono esperienze enogastronomiche: ristoranti, botteghe e produttori ma anche agriturismi, strade del vino, cantine, birrifici, oleifici, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio e alberghi: al momento quasi duemila imprese, che compongono una delle più grandi reti agroalimentari in Italia.

Si compone così un variopinto affresco fatto di storie, luoghi, sapori che raccontano una Toscana identitaria, ma sempre diversa e ricca di sfumature. Un racconto corale all’insegna del gusto che si esprime anche attraverso eventi sui territori realizzati in collaborazione con le Camere di Commercio e le associazioni di categoria. Il gusto diventa elemento per definire la rotta di un viaggio e al contempo un biglietto da visita per accogliere il visitatore anche fuori dalla Toscana, tutti gli eventi organizzati da Toscana Promozione Turistica in Italia e all’estero, prevedono, infatti, una degustazione a cura di Vetrina Toscana.

Una narrazione “diffusa” della Toscana che si arricchisce della collaborazione di altre realtà, grazie agli accordi di promozione del turismo enogastronomico come Slow Food Toscana, la Federazione delle Strade del Vino dell’Olio e dei Sapori di Toscana, l’Associazione Nazionale Città dell’Olio.

Si può dire che Vetrina Toscana costituisce una dettagliata mappa del gusto che consente di scoprire non solo cosa mangiare, ma anche dove poter acquistare i prodotti toscani e soprattutto dove degustarli, il viaggiatore può trovare un elenco georeferenziato di tutte le imprese. Nel sito www.vetrina.toscana.it, gestito da Fondazione Sistema Toscana, inoltre, si trovano consigli pratici, approfondimenti sui prodotti e la loro storia, itinerari enogastronomici, esperienze legate al cibo e ricette per assecondare un percorso nel gusto.