Lucca in Maschera: il Carnevale si prepara a un'edizione spettacolare

La città è già immersa nell’atmosfera festosa della terza edizione di Lucca in Maschera. Le installazioni sparse per il centro storico anticipano un evento che, anno dopo anno, sta diventando un appuntamento sempre più significativo. Ne parliamo con l’assessore Remo Santini, che della manifestazione Lucca in Maschera è il vero ‘deus ex machina“.

"Il nostro scopo è quello di coinvolgere l’intera città, non solo alcune zone. Grazie alle installazioni, al corteo e agli eventi, vogliamo che ogni angolo di Lucca si senta partecipe della festa. Da piazza Anfiteatro al Caffè delle Mura, tutto il centro storico sarà protagonista. Anche quest’anno abbiamo voluto rafforzare il legame con il Carnevale di Viareggio, portando in città alcuni elementi dei suoi celebri carri. È un connubio inedito quello che unisce Viareggio a Lucca, che rende unico il nostro Carnevale, un evento che puoi vivere solo nel cuore della nostra città".

Ci racconti qualche dettaglio su questa collaborazione con Viareggio?

"Abbiamo deciso di portare a Lucca tre mascherate realizzate per il Carnevale di Viareggio: “Il pranzo è servito. Finché c’è guerra c’è speranza” di Edoardo Ceragioli; “In equilibrio sopra la follia” e “Il trenino” entrambi di Giampiero Ghiselli e Maria Chiara Franceschini. Inoltre, un altro elemento straordinario è un carro allegorico della Pantera, simbolo della nostra città e creato per la prima volta proprio per noi e che resterà di proprietà del Comune di Lucca. Non solo sarà il simbolo del nostro Carnevale, ma rappresenterà anche un punto di partenza per il futuro di Lucca in Maschera".

Guardando avanti, ci sono progetti di crescita per questo evento?

"Sì, dal prossimo anno intendiamo estendere la manifestazione anche all’esterno delle Mura. Pensiamo a una sfilata che coinvolga le prime periferie, come Borgo Giannotti, per far vivere il Carnevale anche a chi è fuori dal centro storico. Inoltre, posso anticipare che nel 2026 avvieremo una collaborazione con alcune realtà europee legate al Carnevale: un passo che potrebbe trasformare Lucca in Maschera in un evento di respiro internazionale".

Come sarà strutturata la sfilata di quest’anno?

"Come lo scorso anno, il corteo partirà da Porta Sant’Anna fino al Caffè delle Mura, dove si terranno le esibizioni dei carri. Alcuni sfileranno anche in Piazza San Michele, creando una vera e propria festa diffusa. Ci aspettiamo un grande successo, come già dimostrato dalla risposta entusiasta del pubblico". L’appuntamento con Lucca in Maschera è quindi per questo weekend, con un mix di tradizione e innovazione che promette di rendere il Carnevale lucchese sempre più unico e spettacolare.