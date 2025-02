Lucca in Maschera 2025: Concerto di Ivana Spagna e Festa in Piazza Anfiteatro

L’atmosfera carnevalesca è pronta a esplodere nel cuore di Lucca, trasformando il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto per una delle serate più attese del Lucca in Maschera 2025.

Domani sera, sabato, l’Allegra Baccanata animerà la città con un programma ricco di musica e spettacolo, culminando nel concerto di Ivana Spagna in Piazza Anfiteatro. Un evento che promette di unire generazioni diverse in una grande celebrazione tra passato e presente. La serata si aprirà alle 21 con la Total Black Band, che scalderà il pubblico con la sua energia e un repertorio capace di attraversare generi e decenni. Un’anticipazione perfetta per il grande momento della serata: alle 22 salirà sul palco Ivana Spagna, icona pop che ha segnato la musica italiana e internazionale.

Con il suo inconfondibile timbro vocale, la cantante farà rivivere al pubblico tutti i grandi successi che l’hanno resa celebre nella sua pluriennale carriera da "Easy Lady" a "Call Me", fino a brani più recenti e alla sua emozionante interpretazione de "Il cerchio della vita".

La festa non si ferma qui. Dopo il concerto, la piazza si trasformerà in una pista da ballo sotto le stelle, grazie al dj set curato da Marco Lazzaroni e Franco Baldaccini, che faranno vibrare il pubblico fino all’una di notte. A presentare la serata, Emanuela Gennai, che accompagnerà il pubblico tra i vari momenti dell’evento con il suo stile vivace e coinvolgente.

L’energia dell’Allegra Baccanata non sarà confinata a Piazza Anfiteatro: la festa si diffonderà per le vie della città, coinvolgendo anche altri punti di ritrovo storici. In Corso Garibaldi, il Caffè Monica e l’Old City offriranno una selezione musicale in heavy rotation, con dj del calibro di SaveDj/Dj Saverio Coturri, Riccavoice (Riccardo Francionisinisi), Dj Maffei e Mr Joe Dj. Un susseguirsi di sonorità che spazieranno tra generi diversi, dando a tutti la possibilità di trovare il proprio ritmo.

Per chi invece vuole immergersi nelle atmosfere vintage, in Piazza Antelminelli, il Caffè 11.11 ospiterà i Guerrieri della Notte, con una selezione musicale interamente dedicata agli anni ‘80. Un vero tuffo nel passato tra le hit che hanno fatto la storia della musica dance e pop.