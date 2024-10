Libriamoci verso il futuro. Ventisei appuntamenti per promuovere la lettura

’Libriamoci’ vola verso la quattordicesima edizione, in programma dal 10 al 17 novembre. "In un’epoca tanto complessa e incerta come quella che stiamo vivendo – ha spiegato il sindaco Pierluigi Peracchini insieme alla dirigente ai servizi culturali, Rosanna Ghirri – con ’Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque’ abbiamo voluto esplorare i confini del futuro, tema portante di questa 14esima edizione, come sempre attraverso la lente della letteratura, che rappresenta, ancora una volta, una guida preziosa per costruire il nostro domani".

’Voce del verbo: futuro!’ è infatti il tema sotterraneo di tutta la rassegna. Organizzata dal Sistema bibliotecario urbano della Spezia, la manifestazione si snoderà lungo 26 appuntamenti tra talk, presentazioni e laboratori. ’Nostalgia di futuro’ è, infatti, l’emblematico titolo del dialogo fra il Premio Strega Poesia 2024 Stefano Dal Bianco e Beatrice Zerbini. La poesia è una delle bisettrici di ’Libriamoci’ sulle orme di Giovanni Giudici di cui quest’anno cadono i cento anni dalla nascita. L’omaggio al poeta ligure sarà rivolto non solo da Dal Bianco e Zerbini ma anche da De Nicola, D’Elia e Rivali in due giornate diverse tutte dedicate al linguaggio poetico. Un evento poetico serale speciale al Teatro Civico vede Lorenzo Marangoni come protagonista straordinario. Gio Evan, artista poliedrico, scrittore, cantante e poeta, Claver Gold, scrittore e rapper, rappresentante del conscious hip-hop italiano, sono i due grandi nomi esponenti della generazione nata alla fine degli Anni Ottanta che caratterizzeranno i talk a Teatro Civico. Ancora sulle nuove generazioni dialogheranno il professor Giuseppe Antonelli, Andrea Maggi che ha debuttato sul piccolo schermo con il docu-reality “Il collegio” e Silvio Petta, fondatore della community dei papà. Un’intera giornata sarà poi dedicata alla filosofia, grazie ai contributi dei professori universitari Alfonso Iacono, Luca Mori e Emma Nanetti. Preziosa la collaborazione con Ilaria Gaspari, celebre scrittrice, conduttrice di una trasmissione su Radio 3, chiamata a presentare il suo ultimo libro ’La reputazione’. Stefano Bartezzaghi, Federica Iacobelli, Alessandra Sarchi, Daniele Mencarelli, Cristina Dell’Acqua, Roberto Francavilla, Morena Tartagni saranno invece protagonisti di ’lectio magistralis’. Posti prenotabili a partire da lunedì 4 novembre attraverso il sito www.libriamocisp.it.