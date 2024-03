"Difendere il lavoro medico in un’ottica femminile"

Le donne medico e sanitarie sono la componente più numerosa e dinamica nelle aziende sanitare. Misurare e gestire il valore delle differenze di cui sono portatrici rappresenta il passo decisivo di Anaao Toscana per colmare i divari e realizzare l’uguaglianza nell’ organizzazione del lavoro. La dottoressa Concetta Liberatore, referente regionale Anaao per le politiche di genere, sottolinea come "le madri lavoratrici sono lasciate sole ad affrontare un percorso che, specie per chi lavora con turnazione h24, diventa molto difficile da conciliare, senza specifici interventi di sostegno - spiega –. Ecco quindi che la tutela del lavoro medico e sanitario in un’ottica di genere, rappresenta una delle sfide cruciali che si dovrà perseguire per superare le attuali discriminazioni di genere che persistono nonostante il chiaro dettato costituzionale dell’art. 37".

Secondo la dottoressa Liberatore, l’assenza di concrete politiche sociali e di organizzazione del lavoro, oggi non bilanciate e in parte inadeguate nelle aziende sanitarie, "impongono di adottare misure dirette a eliminare le disparità, a colmare il gap per migliorare la qualità del lavoro. Le iniziative messe in campo dal Gruppo Donne Anaao Toscana (Bilancio di Genere, Blog Pillole di Genere, Question Time, Staff Round - Talking About It) sono concrete e lungimiranti e guardano verso l’equità di genere, la valorizzazione delle competenze, la tutela del lavoro, della salute e della sicurezza. Punto di partenza per superare l’attuale sterilità lavorativa, restituire ottimismo e dignità alle professioniste, ecco tanti spunti per le donne della sanità per unirsi a Noi".