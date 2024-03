Beyfin Luce accesa sulla parità di genere

FIRENZE

"Trattare le donne dal punto di vista economico in modo equo è il primo atto concreto di parità sociale che un’azienda può fare. Beyfin persegue questa politica in modo preciso senza accontentarsi dei risultati raggiunti".

Beatrice Niccolai è ad del Gruppo Beyfin Spa. E nelle sfide della società non c’è solo

sostenibilità energetica e ambientale, ma anche responsabilità sociale. Ed è così che Beyfin interpreta il suo essere Società Benefit.

A poche ore dall’acquisizione del ramo d’azienda Gpl Combustione di Magigas S.p.A., storica azienda del pistoiese nel settore dell’energia, Beyfin continua a valorizzare con azioni e iniziative la sua trasformazione in Società Benefit avvenuta due anni fa.

"Inserire il concetto di beneficio comune nel nostro statuto significa soprattutto pensare alla comunità delle persone e ai territori nei quali operiamo - spiega Beatrice Niccolai -. Far arrivare l’energia dove non è disponibile, significare portare valore. Da sempre concepiamo il nostro lavoro come servizio e non solo come vendita di prodotto. Ci piace sottolineare che serviamo le persone che sono qualcosa di più dei clienti. Pensiamo sia indispensabile farci conoscere per i nostri valori e per come operiamo in azienda. Nasce da qui la nostra ‘operazione trasparenza’ sul tema del gender gap pay”, avviata qualche mese fa, e che oggi si arricchisce di ulteriori progetti concreti".

In Beyfin l’85% dei collaboratori è uomo, le donne rappresentano il 15%. Ma si conta il 20% delle donne in ruoli di responsabilità. Tra gli impiegati, la loro presenza è del 41,7%. Le retribuzioni sono omogenee indipendentemente dal genere. "Con il nostro quadrifoglio che da verde si tinge di rosa la nostra ‘operazione trasparenza’ sulla parità di genere è diventata prima una campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne nella settimana del 25 novembre 2023 - prosegue - e oggi, in concomitanza con la Festa della Donna, dalla trasparenza puntiamo alla concretezza con un’azione che riguarda tutte le nostre dipendenti. Vogliamo tenere costantemente una luce accesa sui temi della parità così delicati per il sano sviluppo di una società civile". Grazie alla collaborazione con un’azienda di Prato si fornirà da ora in poi in tutte le filiali e gli uffici Beyfin d’Italia, assorbenti gratuiti in puro cotone e quindi sostenibili e compostabili: "Vogliamo con questo gesto non solo sostenere le nostre dipendenti ma anche lanciare un messaggio di attenzione ai colleghi uomini", conclude l’amministratrice delegata.

Anche per questo l’azienda sostiene uno sportello d’ascolto per tutti i dipendenti del gruppo nell’ottica di migliorare relazioni e clima interno con un occhio particolare alle questioni di genere. Su questi temi il gruppo è impegnato dal punto di vista formativo nel coinvolgimento di tutte le famiglie Beyfin in un finesettimana a Dynamo Camp in programma per il prossimo autunno.