Volontario, una passione "E’ bello donare il tempo"

Ha festeggiato i suoi primi 18 anni la Misericordia di San Pietro in Palazzi, nel comune di Cecina. E oggi, come allora, sono tutti volontari coloro che prestano servizio per aiutare la comunità.

E’ orgoglioso il governatore Massimo Bianchi: "Sono uno dei pochi che ha firmato l’atto costitutivo. Abbiamo accettato la scommessa partendo con i mezzi da associazioni che se ne disfacevano, non avevamo niente se non la nostra buona volontà. Dal nulla siamo entrati nel percorso di formazione e costruzione di rapporti con la cittadinanza. La gente si è trovata bene, oggi siamo un centinaio e siamo operativi su molti settori". Urgenza emergenza, ambulanze, servizi a chiamata come quelli sociali di accompagnamento per la cittadinanza barellata o non deambulante, per radio, chemio e fisioterapia.

Governatore, lei è sempre vissuto nel mondo del volontariato?

"Sì, prima come insegnante di catechismo in parrocchia, poi al circolino della Casa Maffi, per le persone che hanno necessità ci sono sempre stato. Ho fatto il servizio civile, diciamo una sensibilità già matura su certi argomenti".

Lo spirito è quello di fare tutto per aiutare il prossimo. Anche durante la pandemia?

"Sì, anche dietro la mascherina i nostri occhi erano il sorriso, la volontà di donare al prossimo. Durante il Covid ci siamo reinventati un modo di fare assistenza".

Oggi cosa significa fare il governatore?

"E’ sempre più complicato perché ci sono norme e cavilli. Siamo come un’azienda del terzo settore e il bilancio deve essere fatto in un certo modo. E’ sempre più difficile stare dietro a tutto. Noi siamo fortunati perché abbiamo una buona organizzazione e un consiglio che marcia".

Cosa fa il governatore?

"Nel mio piccolo dirigo l’associazione, rispondo al telefono H24, faccio fatturazioni anche da casa. Ho genitori anziani che seguo assiduamente. Non sono sull’ambulanza ma sono sempre a disposizione per qualsiasi esigenza dei miei volontari".

I volontari danno il loro tempo, il dono più grande...

"Purtroppo c’è carenza di volontari. Io stesso sono formatore della Regione per insegnare i protocolli e attivare nuovi volontari all’utilizzo del defibrillatore".

Le Misericordie hanno fatto una campagna di ricerca…

"Sì, non solo giovani, anche il classico pensionato può essere un aiuto valido. Abbiamo anche ispettori di protezione civile per eventuali emergenze, alluvioni e allagamenti per forti temporali. Quando c’è stata la tromba marina a Rosignano e cadde la tensostruttura del tennis c’era uno dei nostri volontari. Abbiamo l’unità di strada con le ragazze che si occupano delle persone abbandonate a se stesse, sotto i portici e stazione portando coperte e sacchi a pelo".

Misericordia San Pietro in Palazzi, piazza dei Mille 19. Telefono 0586 669953.

[email protected]

Michela Berti