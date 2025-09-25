Valdichiana, futuro 4Green. Nasce il laboratorio europeo del turismo rurale sostenibile. Agroalimentare di qualità

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
25 set 2025
La Valdichiana Senese punta al futuro nasce, così, Valdichiana4Green, il laboratorio europeo per un turismo rurale sostenibile. In un’epoca in cui le parole sostenibilità, innovazione e comunità sono più che mai centrali, la Valdichiana Senese non resta a guardare. Anzi, accelera. Con il progetto Valdichiana4Green, il territorio toscano si candida a diventare un modello europeo di rigenerazione rurale, connettendo turismo, agricoltura, tecnologia e partecipazione civica. Non è solo una buona pratica, è una scommessa concreta su un futuro più verde, più digitale, più inclusivo. Lo fa insieme a una rete internazionale di esperti, imprese e istituzioni, selezionata tra le dieci esperienze più promettenti del continente dal programma Horizon Europe.

Il progetto, nasce come risposta concreta alle sfide di sviluppo delle aree rurali: valorizzare le filiere turistiche e dell’agroalimentare, promuovere la diversificazione economica, stimolare l’innovazione nelle PMI, sostenere l’imprenditoria giovanile e rafforzare le capacità di pianificazione sostenibile tra pubblico e privato. Sono ben 21 i partner provenienti da 10 Paesi dell’UE che vede riuniti istituti accademici e di ricerca, aziende industriali, fornitori di servizi e organizzazioni no-profit (ONG) per affrontare le sfide dell’area rurale della Valdichiana Senese con l’obiettivo di migliorare il coinvolgimento dei cittadini e promuovere la partecipazione locale nei processi decisionali per uno sviluppo più resiliente. Il progetto è stato costruito grazie alla visione ACTA, una impresa sociale che idea strategie di azione e sperimenta servizi per il turismo in collaborazione con Ecotrans, rete internazionale di esperti in turismo sostenibile di cui è membro fondatore, con il supporto dell’ l’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese e con la Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese in qualità di partner e ognuno con un ruolo chiave e coerente con la propria identità territoriale. Valdichiana4Green è stato, inoltre, selezionato tra le 10 soluzioni innovative da implementare nei prossimi 12 mesi e che confluiranno in una Meta Serach Platform europea, che verrà presentata a marzo 2027 in Europa.

Il cuore tecnologico del progetto è rappresentato dal Going Green Check, un software per la sostenibilità delle imprese turistiche nato da un’esperienza pilota finanziata dal governo tedesco e sviluppato da Ecotrans. ACTA sta oggi lavorando alla sua adattabilità e replicabilità in diversi contesti europei, a partire proprio dalla Valdichiana, dove verrà personalizzato e sperimentato in sinergia con le imprese locali. Attraverso una piattaforma digitale collaborativa, saranno messi a disposizione: il Valdichiana Going Green Check, strumento di autovalutazione per imprese turistiche e agroalimentari; la Going Green Map, mappa interattiva degli attori impegnati nella sostenibilità, integrata in Destinet.eu, i moduli formativi online dedicati alla sostenibilità e un sistema di feedback comunitario, co-progettato durante i workshop, per orientare le politiche future e i modelli di business. Il progetto si articola lungo tre direttrici strategiche: la filiera turistica: supporto alle imprese per adottare pratiche sostenibili, digitali e possibilmente certificate, per rendere operative iniziative meno impattanti; l’integrazione della filiera del turismo e dell’agrifood: connessione con l’offerta turistica e valorizzazione dei prodotti locali, per sostenere la diversificazione delle attività d’impresa e dei giovani che intendono sviluppare nuove idee nel settore; cooperazione e governance: creazione di modelli di business intersettoriali, co-progettati con attori locali, per favorire un dialogo e modelli di presa decisionale più vicini ai contesti locali.

Il budget assegnato all’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, pari a 30 mila euro, in qualità di ente pubblico partner e servirà proprio a sostenere le spese nel corso dei prossimi 12 mesi e fino a maggio 2026 per momenti di co- progettazione, eventi pubblici, workshop e attività di formazione, con l’obiettivo di attivare un ecosistema territoriale “green”, capace di generare valore, attrarre nuovi flussi turistici, facilitare lo scambio di conoscenze e posizionare la Valdichiana come un modello europeo di innovazione rurale sostenibile. Per visionare tutti i progetti selezionati nell’ambito del bando FURURAL:https://futural-project.eu/it/open-call-sub-projects/.

Lodovico Andreucci

