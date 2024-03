"Un Gatto per Amico": al Teatro Giacomo Puccini un weekend dedicato all'universo felino

Il Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago, in Versilia, ha aperto le sue porte per un evento speciale: "Un Gatto Per Amico". Questa mostra internazionale felina, organizzata dal Club Felino di Firenze, Prato, Pistoia sotto l'egida di ENFI (Ente Nazionale Felinotecnica Italiana), si svolge oggi e domani, accogliendo centinaia di gatti provenienti da tutta Italia. L'evento offre un'opportunità unica per ammirare una grande varietà di felini, dalle razze più conosciute come persiani, esotici, ragdoll, blu di Russia, british, scottish, highland, fino agli esemplari più rari come gli orientali. Tutti questi gatti hanno concorso per i vari titoli del Campionato Internazionale, con una giuria composta da membri provenienti da tutta Europa. La madrina della manifestazione è Sunymao, una cosplayer, cantante lirica e pittrice di talento, che allieterà i partecipanti con la sua presenza in entrambi i giorni dell'evento. Per l'occasione, gli spazi sono stati allestiti in modo da garantire il comfort dei visitatori in qualsiasi condizione meteorologica. Inoltre, sono state organizzate due mostre: una fotografica, con 30 immagini di "gatti di casa" selezionate secondo un regolamento specifico e votate dai visitatori; e una creativa, rivolta ai più piccoli, che ha visto la partecipazione di giovani artisti che hanno presentato i loro disegni raffiguranti un gatto. I biglietti per la mostra sono disponibili all'ingresso della fiera o online, con prezzi accessibili per tutte le fasce d'età. L'ingresso è invece gratuito per i bambini fino a cinque anni e per le persone diversamente abili non autosufficienti. La Mostra Internazionale Felina di Viareggio è un'occasione unica per celebrare il mondo felino, offrendo un'esperienza indimenticabile per gli amanti dei gatti, i professionisti del settore e tutti coloro che apprezzano questi affascinanti animali. La Mostra Internazionale Felina di Viareggio rappresenta un importante momento di incontro e di condivisione per la comunità degli amanti dei gatti. È un evento che unisce persone di tutte le età e di tutti i background, tutte unite dal loro amore per i gatti e dal desiderio di celebrare questi affascinanti animali.