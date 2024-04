Spazi dedicati alle scuole primarie

VerdeMura in collaborazione con il Comune di Lucca, accoglie le scuole primarie di Lucca, con un programma loro dedicato al fine di arricchire e offrire nuove possibilità di apprendimento e divertimento, con speciale attenzione alle tematiche del verde, del rispetto della natura e degli animali. Laboratori, letture e dimostrazioni sensibilizzano su tematiche ambientali, di tutela e amore per il nostro ecosistema. Ospiti inaspettati intratterranno i giovani apprendisti giardinieri durante la loro visita. Ci sarà anche la possibilità di fare delle passeggiate didattiche alla scoperta dei diversi stand con attività finalizzate al recupero e alla valorizzazione delle antiche tradizioni, come la realizzazione di ceste di legno e scope in saggina, la coltivazione degli ortaggi e delle piante da frutto. Fra gli stand anche i Carabinieri Forestali con attività educative per i più giovani, mirate al rispetto della flora e della fauna del territorio.