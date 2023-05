Sostegno alle famiglie Unicoop, 40 milioni di sconti

"L’anno appena trascorso ha dimostrato cosa significa essere Cooperativa. Oltre ai risultati economici, Unicoop, visto il momento economico delicato, ha sentito la necessità di sostenere il territorio e le categorie più colpite e in difficoltà. Nel 2022 abbiamo aumentato il nostro sostegno verso le iniziative sociali, contando sullo spirito volontaristico e solidale dei nostri soci e dei dipendenti", ha affermato Marco Lami, presidente di Unicoop Tirreno presentando i dati di bilancio.

Nonostante uno scenario inedito e complesso, caratterizzato da alta inflazione, rincari dei listini,costi elevati dell’energia e contrazione dei consumi, la Cooperativa di Vignale Riotorto ha continuato a tutelare il potere di acquisto di soci e consumatori, in linea con i suoi principi fondativi.

Un po’ di cifre: i vantaggi per i soci – sconti, promozioni e punti legati alla spesa – lo scorso anno hanno superato i 40,5 milioni di euro, in crescita rispetto ai 39,6 milioni del 2021. Una cifra che, sommata a quelle delle promozioni non esclusive, raggiunge circa 77 milioni di euro.

Unicoop Tirreno inoltre ha proseguito la politica di investimenti a favore dei punti vendita. Nel 2022 sono stati investiti circa 21 milioni di euro, in crescita del 27% rispetto allo scorso anno, di cui 18,2 milioni per interventi di rinnovamento e ammodernamento, e 2,2 milioni per renderli più sostenibili dal punto di vista ambientale ed energetico.

Tutto questo, spiegano da Unicoop Tirreno, senza compromettere i conti della cooperativa. A fine 2022 la Cooperativa ha registrato un utile netto consolidato di 618mila euro e un risultato di esercizio con un utile di 888mila. Le vendite lorde al dettaglio sono state pari a 842,2 milioni di euro, in linea con l’anno precedente. Il margine operativo lordo consolidato nell’ultimo anno infatti si è infatti attestato a 17,7 milioni, risultando in calo rispetto ai 34,2 milioni del 2021, per effetto, tra l’altro, dell’incremento del costo delle bollette energetiche, salite in un anno da 9 milioni di euro a quasi 18 milioni, e della scelta della Cooperativa di assorbire una parte dell’aumento inflattivo per contenerne l’impatto sui consumatori.

