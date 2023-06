“Sognando i corsari“ Ai Bottini dell’Olio mostra fotografica degli Archivi Alinari

"Livorno è l’unica vera frontiera della Toscana perchè c’è il mare. E con questa mostra raccontiamo questo mare attraverso immagini analogiche che rimandano a un altro mondo". Siamo nella seconda metà dell’Ottocento e primi sessant’anni del Novecento. Si apre l’Archivio Alinari, uno dei più prestigiosi, per raccontare una Livorno, con la sua splendida provincia, fatta di mareggiate, stabilimenti balneari d’elité, passeggiate accoglienti. C’è il Vespucci invelato e scorci di una città che non abbiamo mai visto. Tutto questo è il cuore della mostra allestita dal Comune ai Bottini dell’Olio, Museo della Città dal titolo ’Sognando i corsari’ che, da oggi fino all’8 ottobre, ci farà scoprire una Livorno in parte sconosciuta. L’esposizione è stata presentata dall’assessore Simone Lenzi, dal presidente della Fondazione Alinari Giorgio van Straten, dalla curatrice Rita Scartoni, da Giovanni Cerini dirigente Attività Culturali, Musei e Fondazioni e da Cristina Luschi Ufficio Biblioteche e Musei. Ha il patrocinio della Regione Toscana e media partner Qn-La Nazione, Il Telegrafo.

Michela Berti