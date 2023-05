"Società robotica, questa la nuova frontiera"

Alla guida del Centro di ricerca "E. Piaggio" dell’Università di Pisa è la professoressa Lucia Pallottino. Associata di Automatica nello stesso Centro e del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, la docente ha ricevuto di recente la nomina dal rettore Riccardo Zucchi. I suoi principali interessi di ricerca nell’ambito della robotica riguardano il controllo del moto dei robot e il coordinamento di sistemi multi-robot. "Il Centro Piaggio è un centro di ricerca interdisciplinare – commenta Pallottino – in cui docenti e ricercatori di vari dipartimenti collaborano in ricerche legate alla robotica e alla bioingegneria. In questo centro i giovani ricercatori trovano occasioni e opportunità per sviluppare tecnologie innovative come dimostrato dai riconoscimenti e finanziamenti ottenuti a livello internazionale". Nell’ambito della robotica "stiamo sviluppando macchine in grado di convivere con gli esseri umani", spiega la direttrice. La nuova frontiera è quella di una "società di robot", secondo Pallottino, in cui "i robot conviveranno con gli esseri umani ad esempio per assisterli nello svolgimento di attività lavorative o quotidiane. Tale condivisione degli spazi ed una interazione anche fisica tra robot e essere umano deve necessariamente anche passare attraverso l’accettazione delle persone di questo tipo di tecnologie". Sarà necessario anche "tenere in considerazione il fattore di imprevedibilità dell’essere umano e quindi rendere i robot autonomi nello svolgimento dei propri compiti e sicuri nell’interazione con gli esseri umani. Gli aspetti chiave dei robot su cui continuare a lavorare sono intelligenza e autonomia".

Ilaria Vallerini