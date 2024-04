Professionisti e appassionati. L’accademia del verde sulle Mura

VerdeMura sarà come sempre l’occasione per scoprire piante note, novità, ma anche per incontrare e confrontarsi con tanti esperti, professionisti o appassionati, attraverso conferenze, presentazioni delle novità editoriali e laboratori per imparare a gestire il verde.

L’ospite d’eccezione di quest’anno è Henry Oakeley, una vera autorità di livello internazionale che Lucca Crea in collaborazione con l’Orto Botanico di Lucca, è orgogliosa di poter vantare tra i relatori di questa edizione di VerdeMura. Un pilastro per gli amanti delle orchidee, oltre che collezionista, autore di monografie su alcuni generi di orchidee tropicali, Henry Oakley sarà protagonista oggi alle ore 11 con "La medicina moderna dalle piante – Modern medicine from plants", insieme ad Alessandra Braca dell’Università di Pisa e Paolo Emilio Tomei dell’Accademia Lucchese di Scienze Lettere ed Arti (Baluardo San Regolo). Torna anche "Il Maestro Giardiniere" Carlo Pagani, conosciuto non solo dagli esperti, ma anche dal grande pubblico per le numerose trasmissioni televisive in cui è ospite, l’intensa attività divulgativa e la costante presenza sulle rivista italiana di riferimento nel mondo del giardinaggio, oggi con ben due incontri sulle tecniche per coltivare in balcone, o in vaso sia gli ortaggi, che i piccoli frutti.

A Lucca anche Gianmario Motta, presidente della International Camellia Society, ci presenta il volume "Splendid Sasanquas, an international ornament" che vuole ridare a questa specie l’importanza e l’attenzione che merita (oggi ore 17). Fra gli ospiti amici di VerdeMura anche il seguitissimo blogger del verde Francesco Diliddo, pronto a svelare i suoi segreti per avere balconi e terrazzi fioriti e rigogliosi in ogni stagione, protagonista di diversi incontri e laboratori "anche insieme ad Andrea Arrighi Bertolani (Mr ArBe garden & nursery) sia oggi che domani. Non mancheranno anche il fine conoscitore di erbe spontanee, Marco Pardini noto anche per le sue rubriche televisive ed Emanuela Vanda, esperta di "foraging" ossia di raccolta di fiori e bacche selvatiche che si possono consumare a tavola. Fra gli ospiti più attese dai giovani, Francesca Giagnorio, content creator, blogger e fotografa che proporre il suo laboratorio pratico per imparare a fotografare con "La natura dentro ad uno smartphone" (oggi ore 16) (Baluardo San Regolo).