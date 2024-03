Pietrasanta e Mougins, gemellaggio a passo di danza con il progetto "Mediterraneo"

Il progetto "Mediterraneo" è un'iniziativa che mira a promuovere lo scambio culturale e artistico tra le scuole di danza dei Comuni di Mougins e Pietrasanta. Questo progetto offre alle danzatrici l'opportunità di esibirsi in uno spettacolo comune, arricchendo così la loro esperienza artistica e culturale. Il Mediterraneo, che unisce le coste di Mougins e Pietrasanta, è la culla comune di queste due città. Il tema dello spettacolo, "Mediterraneo", è stato scelto per celebrare questa connessione e la ricca cultura che ne deriva. Nella storia della danza, ci sono molte opere che fanno riferimento al Mar Mediterraneo, tra cui "Don Chisciotte" (Spagna), "Il Corsaro" (Grecia), "The Pharaoh's Daughter" (Egitto), "Scheherazade" e "The Source" (Persia). Queste opere saranno la fonte di ispirazione per lo spettacolo. Ogni scuola avrà un sottotema legato al Mediterraneo, che sarà illustrato prima dello spettacolo. Questo permetterà di esplorare diverse sfaccettature del tema e di offrire una varietà di performance durante lo spettacolo. Il progetto prevede due momenti di scambio: il primo a Mougins, dove la scuola di danza locale, Mougins en Danse, accoglierà un gruppo di ballerine della scuola di ballo di Pietrasanta, DanzArte Versilia OLOS AC, durante il fine settimana del 15, 16 e 17 marzo 2024. Il secondo momento di scambio avverrà a Pietrasanta, dove le famiglie delle partecipanti al gemellaggio ospiteranno le ballerine di Mougins il primo fine settimana di aprile. In entrambe le occasioni, le danzatrici si esibiranno in uno spettacolo comune. Questo progetto rappresenta un'opportunità unica per le danzatrici di entrambe le scuole di danza di esibirsi in un contesto internazionale, condividere le loro esperienze e arricchire le loro competenze artistiche. Inoltre, offre ai Comuni di Mougins e Pietrasanta l'opportunità di promuovere la cultura e l'arte locali attraverso la danza.