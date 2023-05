Non solo Effetto Venezia Notte bianca dello Sport

L’estate è la stagione per eccellenza in una città di mare come Livorno. La stagione durante la quale la vita dei livornesi cambia pelle. Sole, tintarella, bagni, feste e divertimento. L’estate è nel dna dei labronici e il sindaco Luca Salvetti quest’anno gli offrirà proprio quello che vogliono. L’estate più lunga del mondo durerà, infatti, fino alla fine dell’anno. La novità dell’estate 2023 sarà la ’Notte dello Sport’, dalle 18 al chiaro di luna la Cittadella dello Sport in via dei Pensieri sarà animata da esibizioni di ogni specialità, a conferma della vocazione sportiva di Livorno che detiene, tra l’altro, il più alto numero di medaglie olimpiche, mondiali ed europee tra le città italiane.

Ecco allora il ricco programma. Dal primo giugno al 30 settembre, gli eventi in Fortezza Vecchia e dal 3 giugno al 3 settembre l’ippica al Caprilli. Dal primo al 3 giugno ’151 miglia’, e i primi giorni di giugno Straborgo. Il 5 giugno la Coppa Ri’siatori, dall’8 all’11 giugno ’Praticamente Piazza Venti’. Dal 12 giugno all’11 settembre ’Sguardi in Fortezza’. Dal 9 al 25 giugno ’Scenari di Quartiere’. Dall’11 al 18 giugno ’Montmartre-Garibaldi solo andata’ e San Patrizio Livorno Festival. Il 17 giugno la Coppa Barontini e il giorno seguente, il 18 giugno, 150 anni Benetti. Il 23 giugno ’Fuoco di San Giovanni’, dal 22 al 25 gugno ’Surfer Joe Summer Festival’. Il primo luglio ’Palio Marinaro’ e dal 20 giugno al 20 luglio ’Leggermente’. L’8 luglio ’Milonga Solidaria’, il 22 luglio ’Notte Bianca dello Sport’. Luglio e agosto ’Estate Villa Trossi’ e Garibaldissima.

La kermesse dell’estate livornse, Effetto Venezia, dal 2 al 6 agosto. Dal 4 al 27 agosto ’Mascagni Festival’. Nel mese di agosto oltre a ’La Bella Estate’ ci sarà anche il ’Premio Rotonda d’Ardenza’. Dal 16 agosto al 7 settembre ’Livorno Music Festival’. Dal 14 al 16 settembre ’Strabilianti’, dal primo al tre settembre ’Cacciucco Pride’. Sempre a settembre ’Danze di Cortile’, ’Con-fusione Festival’ mentre nel mese di ottobre ’Wine Destination’, ’Little Bit Festival’, ’Teatri d’Autunno’, ’Fi-Pi-Li Horror Festival’. Ottobre e novembre ’Racconti di altre Danze’ e il 13 novembre ’Livorno Half Marathon’. Da ottobre a dicembre ’Deep Festival. A fine anno ’Livorno, Città del Natale’.