Metano dai rifiuti a Scapigliato. Il sistema di recupero fa scuola

Scapigliato fa scuola nel recupero del biogas. Una tecnica utile sia per recuperare energia, sia per evitare la dispersione di metano nell’atmosfera che ha effetto serra. A Santa Margherita di Pula (Cagliari) Sardinia 2023, il 19° Simposio internazionale sulla gestione dei rifiuti e sulla discarica sostenibile, ha visto la società partecipata dal Comune di Rosignano come protagonista. Scapigliato insieme alla start up Exe Engineering, ha presentato la sperimentazione, conclusa con successo nel Polo impiantistico di Rosignano, che ha permesso di automatizzare la captazione del biogas di discarica, ovvero il gas ricco di metano che si forma a seguito della degradazione della componente organica dei rifiuti conferiti in discarica. La rete di captazione presente nella discarica di Scapigliato è composta da oltre trecento presidi di aspirazione, che normalmente vengono regolati manualmente, ognuno, in relazione all’elevata estensione del sito, con una frequenza di almeno 15 giorni tra una regolazione e la successiva: il sistema automatizzato testato con successo da Scapigliato permette, invece, una regolazione 360 volte più frequente, garantendo un ciclo di regolazione completa dei presidi ogni ora. Un approccio innovativo, ingegnerizzato con successo impiegando l’intelligenza artificiale, che ha portato a un incremento della captazione di metano del 71% e al contempo ad una riduzione della concentrazione di ossigeno nel biogas del 65%. Il progetto, oltre che aumentare l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, consente di evitare ogni anno l’emissione di circa 1.600 tonnellate equivalenti di CO2, contribuendo quindi alla riduzione delle emissioni di gas serra ed in generale dell’impatto ambientale associato al Polo di Scapigliato. Grazie agli investimenti messi in campo sotto il profilo dell’innovazione tecnologica, oggi il Polo impiantistico si presenta così come un modello a livello internazionale per la captazione del biogas. Il Sardinia Symposium rappresenta, infatti, il convegno più importante sulla gestione dei rifiuti: dal 1987 riunisce ogni due anni più di 700 partecipanti provenienti da tutto il mondo.

Luca Filippi