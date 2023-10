Matrimonio medievale. A Suvereto si può. Una festa con i cavalieri

Un matrimonio con una festa medievale? A Suvereto si può. E’ solo una delle tante possibilità offerte dal progetto attivato dal Comune in uno dei borghi più belli d’Italia insieme a Federmep, la principale associazione di imprese e professionisti del settore wedding and events. A Federmep l’amministrazione di Suvereto ha affidato il compito di renderla una wedding destination nazionale e internazionale grazie ai fondi del Pnrr e del Ministero della Cultura. Un progetto pilota che, nelle ambizioni di Federmep, potrà fungere da bussola per molti altri Comuni italiani interessati a fare dei loro borghi una location per matrimoni. Quale miglior modo per presentare il piano e mostrarne le potenzialità se non organizzare un matrimonio, simulato ma totalmente aderente a uno vero e proprio, curato in ogni suo dettaglio. L’evento si è aperto aprirà con la cerimonia alla Rocca Aldobrandesca, con una spettacolo di rievocazione storica dei Cavalieri di Ildebrandino di Suvereto. A seguire l’aperitivo nella suggestiva piazza Gramsci e quindi il ricevimento a Belvedere. L’organizzazione dell’evento è stata curata da Federmep, mentre gli altri operatori economici indispensabili alla realizzazione del matrimonio sono imprese della zona così come l’impiego di prodotti e materie prime, in una logica di ’chilometro zero’ e di valorizzazione delle economie e delle tradizioni locali. Il progetto voluto dall’amministrazione comunale di Suvereto guidata dalla sindaca Jessica Pasquini è stato seguito da un centionaio di invitati: dalle istituzioni (Governo, Regione, Provincia) enti di promozione turistica, wedding influencer e buyers del settore (questi ultimi si tratterranno anche il giorno successivo per effettuare un tour nelle location e nelle aziende di Suvereto. A delineare gli obiettivi e le positive ripercussioni del progetto la presidente di Federmep Serena Ranieri: zIntercettare la crescente domanda interna ed estera di matrimoni nei borghi, in particolare in Toscana, prima regione in Italia per destination wedding tourism; incentivare la destagionalizzazione del turismo, contribuire alle economie locali attraverso la valorizzazione del ‘made in’, promuovere territori lontani dalle rotte turistiche, investire sull’imprenditorialità femminile, predominante nel settore. Obiettivi ambiziosi, in linea con l’azione che Federmep sta portando avanti sin dalla sua nascita.

Luca Filippi