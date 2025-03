Lucca Gustosa 2025: al via la manifestazione enogastronomica tra tradizione e innovazione

Si apre oggi a Lucca, con l’inaugurazione ufficiale a Villa Bottini, l’edizione 2025 di Lucca Gustosa, la manifestazione enogastronomica che fino a domenica 16 marzo animerà il centro storico con degustazioni, show cooking, incontri e spettacoli dedicati al mondo del cibo e del vino.

L’evento, diventato ormai un appuntamento fisso per appassionati e addetti ai lavori, si propone di raccontare le eccellenze del territorio in un connubio tra tradizione e innovazione. Il festival prende il via in un contesto di crescente attenzione verso la valorizzazione delle produzioni locali e del patrimonio culinario italiano.

Mercati di produttori, masterclass, cene tematiche e performance teatrali saranno gli ingredienti di questa tre giorni che trasformerà Lucca in un grande laboratorio del gusto.

Un’attenzione particolare è riservata ai piatti tipici lucchesi e ai produttori del territorio, con eventi dedicati alla riscoperta di ricette storiche e materie prime d’eccellenza.

Tra gli appuntamenti di spicco, la Cena delle Osterie Slow Food, che riporta in tavola le ricette della tradizione povera con piatti come la francesina o l’hamburger di cuore, e il Mercato dei Produttori, che offre al pubblico l’opportunità di conoscere e acquistare specialità locali come formaggi caprini, miele, olio extravergine e farine di grani antichi.

Il vino sarà protagonista di Lucca in Vino, con oltre 300 etichette da tutta Italia e masterclass guidate da esperti del settore. Oltre alla parte gastronomica, il festival propone un dialogo tra il cibo e altre forme artistiche. Il teatro, ad esempio, entra in scena con Saga Salsa, una cena-spettacolo che racconta il legame tra memoria e cucina attraverso le vicende di tre generazioni di donne.

Non mancheranno anche momenti musicali, come il concerto di Ambrogio Sparagna & Orchestra Popolare Italiana, che porterà sul palco sonorità della tradizione popolare. Lucca Gustosa non è solo un evento per appassionati, ma un’occasione per riflettere sul ruolo del cibo nella cultura contemporanea. In un periodo in cui la sostenibilità e la qualità degli alimenti sono temi sempre più centrali, il festival diventa un’opportunità per riscoprire il valore dell’artigianalità e della convivialità.

L’appuntamento è dunque fino a domenica, con un calendario ricco di eventi che promettono di soddisfare palati e curiosità.