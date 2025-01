Lucca capitale dell’extravergine. Il programma completo dell’evento

Lucca diventa capitale dell’olio extravergine. L’occasione d’oro è quella di Lucca Olive Oil You, domani e domenica al Real Collegio. L’inaugurazione sarà alle 10 di domani con il sindaco Mario Pardini che insieme all’ideatore Fausto Borella aprirà le porte a questa gustosa full immersion nella cultura olivicola che unisce degustazione, informazione e intrattenimento.

Si inizia subito, domani alle 10 dopo il taglio del nastro, con il focus su “Olio extravergine di oliva: un pilastro di salute per tutte le età” con i massimi esperti internazionali tra cui la dottoressa Petersen della Penn State University, alla quale seguirà la Pausa Caffè con le praline di cioccolato all’olio Evo del mastro cioccolatiere Domenico D’Affronto e il panel di discussione “Integrare l’olio d’oliva nella dieta moderna” alle 11.30- 12 circa con la dottoressa Petersen, la dottoressa Quadri Felitti e la dottoressa Farnetti. Spazio al gusto con lo show cooking “L’olio in Pasticceria” insieme alla pastry chef Sandra Bianchi alle 16, seguirà “L’Arte del Sashimi sposa gli oli monocultivar” con Masaki Kuroda, chef del ristorante Nida di Lucca, alle ore 17. In chiusura della prima giornata, alle 18, la masterclass “L’olio è una cosa seria” per imparare a riconoscere la qualità e i sentori dell’extravergine insieme al Maestrod’olio Fausto Borella.

Domenica la giornata si apre alle 10.30 con l’appuntamento “L’evoluzione dell’olio extravergine di oliva in cucina: un nuovo concetto per un prodotto millenario” con lo chef Fabrizio Girasoli del Ristorante stellato Butterfly di Lucca, poi spazio al vino con la degustazione “Declinazione di pinot nero: storie italiane e Champagne” alle 15 con il sommelier e ambasciatore dello Champagne 2008 Leonardo Taddei. Alle 17 in programma lo show-cooking: “L’olio extravergine: il filo conduttore tra generazioni di grandi cuochi Toscani” con gli chef Daniele e Andrea Zazzeri.

Da non perdere alle 18 lo Show Cooking “Dall’orto alla tavola: le Brassiche all’olio Extravergine” con Giorgio Barchiesi, in arte Giorgione, critico enogastronomico e noto volto televisivo. L’evento è in collaborazione con il Grand Universe Lucca & Residences (Marriott Bonvoy), Shaner Hotel Group e la Penn State University School of Hospitality Management. Obiettivo dichiarato far crescere la cultura dell’olio, anche tra i giovani, con Lucca capitale.