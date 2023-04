La Lunigiana svelata A passi lievi, come farfalle

Svelare i segreti di una statua stele, raccontare l’imponente bellezza di palazzi barocchi affrescati, senza tralasciare le meraviglie di un giardino botanico. Svelano ai turisti, e non solo, la Lunigiana e tutta l’area vasta Parchi di Mare e di Appennino, le guide della cooperativa Sigeric che fornisce servizi turistici di qualità, in linea con la filosofia del turismo responsabile. Sigeric è il partner di fiducia dell’associazione no profit Farfalle in Cammino, attiva dal 2004 nel rispetto dell’ambiente e della cultura locale. La preservazione degli antichi saperi e la tutela del paesaggio sono la priorità. "Il nostro stile di viaggio è legato da sempre ad una scoperta: a passi lievi come battiti d’ali", racconta Francesco Bola, storico dell’arte e guida turistica che ha fondato l’associazione. "Nato e cresciuto in Lunigiana, sono da sempre appassionato di arte, storia (e storie), sport e attività all’aria aperta. Ho scelto di fare di queste passioni il mio lavoro, per mantenere viva la curiosità di scoprire e conoscere. Fare la guida mi permette di essere sempre a contatto con le persone, la natura e la bellezza, in una continua esplorazione fatta di luoghi, racconti e nuove scoperte. Sigeric - aggiunge - nasce nel 2015 da un’esperienza decennale nel campo del turismo, che ci ha permesso di creare un’offerta ampia e di grande qualità per rispondere alle esigenze di ogni turista che visita la Lunigiana: sia individuale, in famiglia, in gruppo, che sia un viaggio organizzato o una gita scolastica. Si tratta di una realtà connessa, ma distaccata da Farfalle in Cammino, sia dal punto di vista degli scopi che sotto il profilo giuridico. Il nostro lavoro è per noi in primo luogo una passione con l’obiettivo di condurre il viaggiatore alla scoperta della Lunigiana storica (e non solo) per rendere un semplice viaggio un’esperienza indimenticabile".

E la Lunigiana è costellata di innumerevoli tesori: castelli, pievi e borghi arroccati sull’appennino, che svelano un territorio affascinante e misterioso, ben rappresentato anche da percorsi storici come la Francigena o la Via del Volto Santo e da un ambiente incontaminato da sfogliare in bici, a cavallo o più semplicemente da conoscere percorrendo a piedi antichi sentieri montani o canyon fluviali come gli Stretti di Giaredo. Storia, arte e ambiente diventano gli elementi fondanti di un sistema turistico che può diventare la ricchezza per le nuove generazioni. Basti pensare alle visite a Chiese e Palazzi aperti, che di solito non sono aperti al pubblico, alla Villa Dosi, al Tourday, a Pontremoli barocca. Il calendario estivo delle visite a luoghi non fruibili è ampio, dalle escursioni in e-bike agli stretti di Giaredo, sconfinando nelle Cinque Terre.

Natalino Benacci