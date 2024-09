Il grande teatro alza il sipario. Drusilla Foer e Virginia Raffaele. Emozioni con Arturo Brachetti

Un autunno pieno di spettacoli per la provincia che ama il teatro. Per quanto riguarda gli spettacoli di ottobre e novembre a Massa, al teatro Guglielmi, va in scena Si inizia sabato 5 ottobre, alle 21 con il Galà pucciniano con l’orchestra del festival Puccini, un concerto per celebrare Giacomo Puccini a 100 anni dalla scomparsa. Silvia Gasperini, direttore, Marina Medici, soprano, Irene Celle, soprano, HaykVardanyan, tenore, Sergio Bologna, baritono. Una produzione Fondazione Festival Pucciniano. Da venerdì 1 a domenica 3 novembre, alle 21 Arturo Brachetti in scena con ’Cabaret - the musical’, regia Arturo Brachetti, Luciano Cannito. Sabato 9 novembre e domenica 10 novembre, alle 21 Maddalena Crippa, Maximilian Nisi con ’Un sogno a Istanbul’, ballata per tre uomini e una donna. Da venerdì 22 novembre a domenica 24 novembre, alle 21 Virginia Raffaele

con ’Samusà’, regia di Federico Tiezzi, scritto da Virginia Raffaele, Giovanni Todescan, Francesco Freyrie, Daniele Prato con Federico Tiezzi

Anche a Carrara si alza il sipario. La stagione al teatro degli Animosi si apre con Drusilla Foer, protagonista di ’Venere nemica’, in scena venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 ottobre (ore 21). Ispirato alla favola di Apuleio, Amore e Psiche, ’Venere nemica’ rilegge il mito in modo divertente e commovente, in bilico tra tragedia e commedia, declinando i grandi temi del classico nella contemporaneità: la competizione suocera/nuora, la bellezza che sfiorisce, la possessività materna nei confronti dei figli, il conflitto secolare fra uomini e dèi. Si prosegue sabato 9 novembre (due recite, alle 17 e alle 21) con lo spettacolo (fuori abbonamento) ’La famiglia Addams – commedia musicale d’altri tempi. Libretto di Marshall Brickman e Rick Elice, adattamento di Stefano Benni, coreografie Silvia Raschi, con Barbara Corradini e Andrea Rodi. La giovane Mercoledì è innamorata di Lucas, un ragazzo “normale” appartenente a una “normale” famiglia americana; i due vogliono sposarsi. Un invito a cena in casa Adams e il tradizionale “Gioco” porteranno le famiglie dei due giovani innamorati a conoscersi meglio, a confessare segreti inconfessabili in una convulsa serata piena di equivoci e scomode verità che cambierà le vite di tutti. Venerdì 15 alle 21 spazio alla danza con ’Fragili film – solo agli specchi’. Regia e coreografia Marianna Troise, interpretazione Maria Avolio, Mariapia Capasso, Sara Foglia, Ludovica Zoina. Marianna Troise ha ripreso un lavoro degli anni ‘80, il lavoro di una giovane donna che, spudoratamente, si raccontava rubando senso e valore alle parole della poesia di Milli Graffi, attraversandole e donando nuovo egoistico significato al suo Fragili Film.