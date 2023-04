Grande attesa per il Cacciucco Pride

Fa il controcanto alla festa del brodetto a Fano, nell’Adriatico, il festival tutto livornese dedicato al cacciucco. Un ’Cacciucco Pride’ che accompagnerà i visitatori alla scoperta del piatto tipico della cucina livornese. E’ l’evento gastronomico più significativo dell’autunno livornese.

L’iniziativa, curata ogni anno dal Comune, prevede non solo cene a tema ma anche eventi a tutto tondo che interessano vari luoghi della città. Nell’ultima edizione, quella del 2022, il Cacciucco Village, allestito per l’occasione, ha ospitato tante iniziative, si sono animati gli Scali Cialdini e diverse altre piazze e vie della città. Il festival viene celebrato anche con gite a pesca, visite a percorsi fotografici, incontri e dibattiti, degustazioni e aperitivi, prima della cena, ovviamente con protagonista il cacciucco. E’ un momento tanto atteso dai livornesi ma anche dagli chef locali che realizzano il piatto tipico labronico sfoderando i loro segreti culinari per renderlo indimenticabile. La città si ritrova nelle piazze, unita da questa grande passione per le ’cinque C’ che in molti cercano di imitare ma solo qui, all’ombra dei Quattro Mori, ci sono quelle vere che sono il carattere labronico può realizzare.