Gran finale della stagione teatrale. Foer, Rubini e Orlando in scena. Quando la prosa è protagonista

Sui palchi della provincia continua la stagione teatrale. Al teatro Guglielmi di Massa, martedì 26 e mercoledì 27 alle 21, andrà in scena lo spettacolo ‘Il medico dei pazzi’ di Eduardo Scarpetta con Massimo De Matteo. La celebre commedia di Scarpetta rivive di nuova luce nell’adattamento diretto da Claudio Di Palma. Felice Sciosciammocca, giunto a Napoli per fare visita al nipote Ciccillo che gli ha fatto credere di essere medico e proprietario di una clinica per matti. Le frustrazioni, le speranze, le ambizioni degli stravaganti personaggi si trasformano in follie agli occhi dello stralunato Sciosciammocca.

Sabato 6 aprile e domenica 7 alle 21 sarà la volta dell’attore napoletano Silvio Orlando con lo spettacolo ‘Ciarlatani’ di Pablo Remòn. In scena la storia di due personaggi legati al mondo del cinema e del teatro. Storie raccontate in parallelo che si alimentano a vicenda, una narrazione teatrale con un’aspirazione romanzesca e cinematografica. Una commedia, una satira sul mondo del teatro e dell’audiovisivo, ma anche una riflessione sul successo, sul fallimento e sui ruoli che ricopriamo, dentro e fuori la finzione. Da giovedì 18 aprile a sabato 20 sempre alle 21 a calcare il palco saranno Daniele Russo e Sergio Rubini con ‘Il caso Jekyll’.

Tratto dal racconto gotico di Robert Louis Stevenson ambientato in una Londra povera, fumosa e pericolosa, l’ideale per lasciarsi contagiare dal noir e dal thriller. Il caso Jekyll si svincola dallo “strano”, dal tema filosofico del doppio, del confine tra il bene e il male, per dirigersi in un percorso investigativo che accompagna per mano lo spettatore negli inferi, per farlo sbirciare nel mistero e nel terrore di una true crime story.

Al teatro Animosi di Carrara domenica 7 aprile alle 21 sarà la volta dello spettacolo di danza della compagnia Opus Ballet ‘Sogno di una notte di mezza estate’, una celebrazione di uno dei massimi esponenti della cultura mondiale, William Shakespeare, in una produzione che fonde musica classica, drammaturgia e danza contemporanea. Una riflessione sulla complessità dell’animo umano con una connotazione ambientale, temi che il grande compositore riusciva a rappresentare con grande maestria.

Mercoledì 8 maggio e giovedì 9 alle 21 sul palco carrarese salirà Drusilla Foer con lo spettacolo ‘Venere nemica’ ispirato alla favola di Apuleio ‘Amore e Psiche’. Venere Nemica rilegge il Mito , in bilico tra tragedia e commedia, declinando i grandi temi del classico nella contemporaneità: la competizione suocera nuora, la bellezza che sfiorisce, la possessività materna nei confronti dei figli, il conflitto secolare fra uomini e Dei.