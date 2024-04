Gli specialisti del ‘solo verde’. Sono 70 gli espositori dedicati

Fra i quasi 170 stand presenti, VerdeMura conta quest’anno sulla presenza di ben 70 espositori dedicati in modo speciale solo al "verde": un vero record di presenze che vede i più importanti produttori italiani ed esteri, scegliere la fiera di Lucca per presentare le loro eccellenze e vere rarità.

Fra questi alcuni appositamente arrivati dall’estero in particolare da Slovenia, Germania e Svizzera. Proprio dalla Slovenia arriva il vivaio "Rifnick", ospite ricercatissimo delle principali manifestazioni italiane, conta un elevato numero di estimatori, con un grande assortimento di piante rare o poco comuni. Vero specialista del genere Salvia, "Le Essenze di Lea" porta a VerdeMura piante provenienti da tutto il mondo, adatte anche alle nuove condizioni climatiche; quest’anno in particolare propone specie e ibridi originari delle zone asiatiche a clima caldo e secco.

Vivaio "Corazza" è specializzato in alcuni generi di piante tropicali con autentiche rarità, dalle piante succulente a quelle originarie della giungla: un’attrazione per appassionati e intenditori, quest’anno presenta Clivia robusta, Echindopsis malum, e Hippeastrum papilium. Il vivaio "Rhododendron" è il migliore vivaista in Italia per camelie antiche, oltre a presentare una ricca collezione di rododendri: tutte piante coltivate in prima persona: è fra i "soci fondatori" della mostra del fiore reciso di VerdeMura.

Vivai "Giusti Massimiliano" è il migliore vivaista in Italia per le camelie a fiore giallo di recente introduzione e per i nuovi ibridi ottenuti incrociando queste con specie e varietà classiche (ha in corso programmi di ibridazione in collaborazione con l’Università di Firenze), presenta anche una ricca scelta di Proteaceae, piante originarie di Australia e Sud America caratterizzate da fiori vistosi dalla struttura unica.

"Dennis Botanic Collection" è specializzato in piccoli frutti, con attenzione particolare alle specie legnose; recentemente ha ampliato la proposta includendo una sezione dedicata ai frutti antichi piemontesi ed una agli arbusti da fiore poco conosciuti; quest’anno presenta una piccola collezione di crataegus, i biancospini, sia da frutto, sia da fiore.