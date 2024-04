Volo sanitario urgente per salvare un ragazzo di 15 anni: trasferito al Meyer

Firenze, 30 aprile 2024 – Due voli di emergenza. Una coppia di velivoli dell'Aeronautica Militare si è alzata in volo per effettuare due trasporti sanitari per un ragazzo di 15 anni e un uomo di 60 anni. Entrambi hanno bisogno di cure urgenti. Il ragazzo, ricoverato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce e bisognoso di cure specialistiche immediate, è stato imbarcato presso la base militare di Lecce Galatina, sede della scuola di volo dell'Aeronautica Militare, e trasportato d'urgenza a Firenze con un Falcon 50 del 31° Stormo, per il successivo ricovero presso l'ospedale Meyer.

L'uomo di 60 anni, ricoverato al Monaldi di Napoli, è stato invece trasportato d'urgenza - direttamente a bordo di un'ambulanza caricata a bordo di un C-130J della 46esima Brigata Aerea - all'aeroporto di Venezia, per il successivo ricovero presso l'ospedale Universitario di Padova. I voli d'urgenza sono stati richiesti rispettivamente dalle Prefetture di Lecce e Napoli.

I velivoli, al termine delle missioni, hanno fatto ritorno alle basi di Ciampino e Pisa.