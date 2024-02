Neonata in pericolo di vita, trasportata con aereo militare da Bari a Roma

Pisa, 3 febbraio 2024 – Un trasporto d’urgenza nella notte dalla Puglia alla capitale per una neonata di soli due giorni, che appena venuta al mondo è risultata in pericolo di vita. La bambina è stata trasportata d'urgenza questa notte da Bari a Ciampino per essere trasferita all'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma per le cure urgenti di cui necessita. Il volo sanitario è stato effettuato con un mezzo da trasporto tattico C-130J della 46esima Brigata Aerea di Pisa, partito dall'aeroporto toscano e giunto nella località pugliese dove ha imbarcato direttamente due ambulanze, una con a bordo la piccola e l'equipe medica e la seconda di back-up.

La neonata necessita di cure urgenti salvavita e in questo modo è stato possibile accorciare notevolmente i tempi di viaggio di trasporto, dall'ospedale "F. Miulli" di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, all'ospedale "Bambino Gesù" di Roma. Al termine del trasferimento, il C-130J ha fatto subito rientro a Pisa, tornando immediatamente disponibile per possibili nuove attivazioni.