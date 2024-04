Fornaci indossa il vestito migliore. Sono i giorni della grande festa

Si apre oggi pomeriggio la grande esposizione dell’atteso evento annuale "Primo Maggio a Fornaci", che torna con la sua 62esima edizione a vitalizzare il paese di Fornaci di Barga, offrendo la consueta accoglienza, ormai più che conosciuta e apprezzata in tutta la Provincia e oltre, improntata sulla vivacità e varietà delle proposte sia in mostra sia in vendita. Dalle piante e fiori che riempiranno Piazza IV Novembre e le vie laterali, alle aiuole istituzionali, alle fila di auto, di moto, di grandi e piccoli mezzi per agricoltori neofiti o professionisti, in mostra con tutte le ultime novità del settore, fino ai banchi del classico mercato con molte occasioni di vantaggiosi acquisti, saranno a disposizione e presenti anche per tutta la giornata di domani, dalle 9 alle 19.

Dalle 15 di oggi e per tutta la giornata di domani, Primo Maggio, clou della manifestazione, i giovani di ieri e quelli di oggi si ritroveranno uniti in un comune sentire, dove gli incontri, il divertimento e il piacere di tuffarsi in un mare di oggetti, colori, profumi, avrà lo stesso sapore di festa; festa grande della primavera per grandi e piccoli visitatori. Qui, la modernità e l’innovazione vanno a braccetto con la tradizione, di forme e contenuti in continuo divenire. Questa è la Festa del Primo Maggio a Fornaci che, qualunque sia il giorno o i giorni di svolgimento, che quest’anno cadono da calendario nel mezzo della settimana, resta una della manifestazione più partecipate della Valle, mantenendo fedelmente i principi dei padri fondatori, secondo un codice non soltanto scritto sulla carta dello statuto.

Come oltre mezzo secolo fa, infatti, i componenti del "Comitato Primo Maggio" si muovono lungo percorsi tracciati che hanno portato alla continua crescita della manifestazione, naturalmente seguendo i tempi che corrono e l’evoluzione della società. Questo, uno dei segreti del gradimento sempre vivo di una expo partita con qualche moto e alcune vespe in esposizione nella piazza principale di Fornaci nella giornata della Festa dei Lavoratori oltre 60 anni or sono e che si è arricchita nel tempo fino a diventare un appuntamento di ampio respiro dedicato sempre ai motori, alle auto, con grande spazio al settore agricolo, edile, dei fiori e del tempo libero.