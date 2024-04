Tarabori. Dalle Vespe all’agricoltura

Tra i molti espositori presenti all’Expo, alcuni sono storici e altri si sono aggiunti via via che la manifestazione acquistava spazi e visibilità. Tra questi, uno in particolare merita un attenzione speciale perché è presente sin dala prima edizione, quando ancora non c’erano fiori, auto e tutto il contorno e la mostra stava racchiusa in un piccolo spazio. Stiamo parlando dell’azienda Tarabori, agricoltura e giardinaggio, due sedi di vendita a Montecarlo e a Lucca, che nonostante l’avvicendarsi di generazioni alla sua guida non ha smesso di credere nell’importanza di questa vetrina fornacina, unica nel suo genere, come insegnato e tramandato dal capostipite, il nonno Aladino. Proprio da lui parte questa storia nella metà del secolo scorso con la decisione di partecipare con le Vespe, che allora commercializzava.

L’azienda è cresciuta con l’intuizione del figlio Gianfranco che l’ha trasformata in un punto di riferimento per la vendita e l’assistenza di macchine agricole e da giardinaggio. Come sempre, si può ben dire, in questa edizione l’azienda Tarabori, con l’attuale guida di Massimo e del figlio Gabriele, saranno al’Expo per testimoniare il valore della tradizione e la grande qualità degli espositori.