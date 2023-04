Gli altri siamo noi L’appello di Caritas: "Una scelta di valore da “Grande Impresa“"

FIRENZE

La Fondazione Solidarietà Caritas Ets Firenze tende la mano alle aziende del territorio. Perchè "solo insieme è possibile dare risposta ai bisogni reali contribuendo al bene comune". Bisogni che sono sempre più complessi, con richieste in aumento da parte della popolazione più fragile del territorio. Quelli a cui la Fondazione Caritas risponde grazie al contributo dei cittadini, imprese e istituzioni sono tanti e diversificati.

Per molte imprese questo aiuto si traduce nel mettere in pratica quei modelli di impresa che rientrano nelle linee dettate dagli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, un programma d’azione concreto per le persone, il pianeta e la prosperità. Come riportato sul sito www.fondazionesolidarietacaritas.itgrandi-imprese, sono dieci gli obiettivi su cui Fondazione Caritas determina un impatto importante con numeri concreti: lottare contro la povertà e la fame, salute e benessere, istruzione di qualità, parità di genere, lavoro dignitoso e crescita economica, ridurre le diseguaglianze, città e comunità sostenibili, consumo e produzione responsabili, pace, giustizia e istituzioni solide. Il sistema, spiega la Fondazione, prende in considerazione, in maniera equilibrata, le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: economica, sociale ed ecologica lavorando per porre fine alla povertà, lottando contro l‘ineguaglianza, per costruire società pacifiche che rispettino i diritti umani. Per questo motivo Fondazione Caritas lancia un appello alle imprese del territorio chiedendo loro di attivare delle collaborazioni virtuose per rispondere insieme ai bisogni della nostra comunità e costruire uniti azioni concrete.

Un’azienda che decide di sostenere Fondazione Solidarietà Caritas può contare su alcuni vantaggi, come l’attestato "Grande Impresa" a testimonianza dell’adesione al progetto, partecipazione ad eventi, regali solidali e agevolazioni fiscali. "Le scelte che guidano i modelli d’impresa sono sempre più influenzate dagli impatti economici, ambientali e sociali - dice il presidente della Fondazione Solidarietà Caritas Vincenzo Lucchetti -. Diventare “Grande Impresa“ al nostro fianco significa compiere una scelta di valore contribuendo attivamente alla creazione del benessere collettivo della società offrendo un sostegno strutturato e duraturo a chi ne ha bisogno. Genera un impatto positivo per uno sviluppo sostenibile".

Le modalità di partnership sono diverse in base alle esigenze e preferenze dell’azienda. Le donazioni prevedono il sostegno finanziario per supportare i servizi e i progetti della Fondazione a favore delle fasce più fragili della popolazione. C’è la possibilità di garantire la fornitura gratuita di beni o servizi oppure la collaborazione in cui l’azienda si impegna a donare una percentuale dei ricavi di un proprio prodotto per un servizio o progetto di Fondazione Solidarietà Caritas. C’è l’organizzazione da parte dei dipendenti di eventi o attività per raccogliere fondi, che l’azienda può incentivare raddoppiando quanto raccolto. Per informazioni e adesioni www.fondazionesolidarietacaritas.itgrandi-imprese.

Manuela Plastina