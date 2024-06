Giostra della Sfida. Largo ai Cavalieri . Tra i favoriti. Innocenzi e Zannori

Luca Innocenzi, Pertinace del Rione Cassero e Mattia Zannori del Rione Ammanniti. Sono loro i favoriti in questa Giostra della Sfida 2024. Il primo, al suo ritorno al Campo de li Giochi, dopo la querelle del 2023, si presenterà senza alcun dubbio con la cattiveria necessaria a vincere, d’altronde la classe e la preparazione non gli mancano. Zannori è stato il più forte durante le Prove ufficiali, l’ultimo vero segnale sullo stato di salute del binomio prima della Gara ufficiale. Il resto della truppa proverà a insidiare i due e non mancheranno di certo le sorprese, considerando quanto la Quintana sia da sempre un terno al lotto.

Tra i contendenti al Palio c’è sicuramente Lorenzo Melosso del Badia. Il cavaliere ascolano arriverà con la voglia di far dimenticare un settembre non proprio esaltante e di tornare ai ‘fasti’ della Sfida 2022, quando vinse. Il furente di Contrastanga Daniele Scarponi è un ‘vecchio leone’ pronto a giocarsi la vittoria di fronte alle nuove leve. Uno degli esordienti è Lorenzo Savini per il Rione Croce Bianca. La contrada di via Butaroni ha puntato tutto sui giovani e ha scelto Savini, prodotto del Master Cavalieri. Le sue Prove ufficiali non sono state esaltanti ma di certo il Dio Marte, in Giostra, gli darà la possibilità di riprendersi. A Riccardo Raponi, tornato a Foligno lo scorso anno per sostituire l’infortunato Gubbini, torna in Giostra e proverà a ripartire dove si era fermato a settembre, ovvero dalla terza tornata, in cui era mancato un anello. Il Rione La Mora ha puntato ancora su Luca Morosini. Il Generoso non ha sfigurato affatto alle Prove ufficiali e continua il suo consolidamento in Giostra, sotto i migliori auspici e le migliori prospettive. Il secondo esordiente della Sfida 2024 è Mario Cavallari, schierato dal Rione Morlupo. Direttamente da Servigliano, il ventiduenne punta ad eguagliare le storie dei suoi concittadini Emilio Mordente, Luigi Felici e Cristian Cordari. Raul Spera, il Moro del Pugilli, è al suo secondo anno di Quintana e punta a eguagliare l’ultima Giostra, in cui ha stupito tutti con una prestazione eccellente quanto inaspettata. L’Audace dello Spada Tommaso Finestra è il vincitore in carica. A settembre è stato ‘Tommy Window’ ad alzare al cielo il Palio, riportando la vittoria sotto ‘le Conce’. Prove ufficiali non all’altezza, ma la sua esperienza è senza dubbio una certezza.