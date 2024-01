Erasmus plus ed Eco school. L’Istituto Solvay-Alighieri alla conquista dell’Europa

L’Istituto Solvay-Alighieri, ha portato a compimento due percorsi che arricchiscono la nostra comunità: Erasmus plus ed Eco school. Entrambi sono stati promossi e seguiti dalla referente, la professoressa Alessandra Cantini, ed hanno coinvolto la partecipazione di docenti, alunni e genitori verso un percorso di buone pratiche per la tutela dell’ambiente, esperienze digitali, azioni di consapevolezza e sostenibilità. Sono passati diciotto mesi dall’inizio del programma Erasmus plus. I docenti della scuola Primaria e Secondaria si sono alternati in diciannove mobilità europee, con i loro piccoli bagagli a mano, in aereo o in treno e con le loro esperienze si sono avventurati prendendo parte a lezioni condivise con altri insegnanti e tutors.

Trovarsi per scambiarsi idee, modalità didattiche, apprendere nuove frontiere della conoscenza, dei suoi strumenti e del mondo che abitiamo. Non solo digitale, ma lezioni in outdoor learning che stimolano l’apprendimento grazie all’esperienza pratica. Capire che la scuola puo’ essere e sentirsi pronta al nuovo, grazie a basi solide e condivise nella comunità didattica, sociale e genitoriale.

In contemporanea il programma di Eco Schools, che giunge al termine dopo un ianno, coronato dal riconoscimento della certificazione di Eco Schools da parte della Foundation of Environmental Education (FEE).

Il percorso Eco-Schools sollecita gli studenti e gli adulti a proteggere attivamente l’ambiente che li circonda modificando le proprie azioni in chiave ecosostenibile. L’Istituto comprensivo Solvay-Alighieri è il primo in tutta la provincia di Livorno a ricevere questo riconoscimento internazionale, la dirigente e tutta la comunità educante è lieta di aver raggiunto tale risultato.

La dottoressa Elisabetta Libralato, con una delegazione di docenti dell’Eco Comitato, ha consegneto alle scuole d’Infanzia “Gian Burrasca” e “Modì” e alle scuole Primarie “Europa” e “Ernesto Solvay” e alla secondaria di I grado “Dante Alighieri’ la certificazione di Eco Schools com la Bandiera Verde. Alla consegna della Bandiera Verde anche il sindaco Daniele Donati, gli assessori all’Istruzione e all’Ambiente del Comune di Rosignano Marittimo e i partners Rea e Legambiente.

Luca Filippi