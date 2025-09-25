Emozioni e cultura a Chianciano. Stefano Massini e Vera Gheno

Emozioni in scena, parole che uniscono: la Valdichiana si racconta con Stefano Massini e Vera Gheno. Un’intera giornata dedicata a ciò che ci rende umani: il linguaggio, le emozioni, la cultura. Sabato 27 settembre, il viaggio di Valdichiana 2025 Capitale Toscana della Cultura fa tappa a Chianciano Terme con un appuntamento imperdibile che intreccia teatro, pensiero e partecipazione.

Un evento che si configura come uno dei momenti più significativi del percorso verso la candidatura culturale dell’intero territorio, offrendo spunti di riflessione trasversali capaci di coinvolgere pubblici differenti. Sul palco del Palamontepaschi, due voci simbolo della scena culturale contemporanea, Vera Gheno e Stefano Massini, daranno vita a una giornata che è molto più di un evento: è un invito a pensare, ascoltare e condividere. Attraverso i loro interventi, verranno esplorati i legami profondi che uniscono parola ed emozione, identità e linguaggio, offrendo ai presenti un’occasione rara per riflettere su come la cultura possa essere uno strumento di coesione e sviluppo sociale.

Dalla riflessione sul potere delle parole al racconto delle emozioni che ci abitano, la cultura si fa esperienza collettiva, costruendo un’eredità condivisa per tutta la Valdichiana Senese. Il percorso di Valdichiana 2025 Capitale Toscana della Cultura, così, prosegue il 27 settembre, il programma propone una giornata di incontri e approfondimenti culturali che si concluderanno con lo spettacolo Alfabeto delle emozioni di e con Stefano Massini, scrittore e autore tra le voci più autorevoli e riconosciute della scena culturale internazionale.

Ogni segmento della giornata è pensato per mettere in dialogo la comunità con le sue risorse intellettuali e creative, in una cornice che valorizza l’incontro tra saperi diversi, generazioni differenti e visioni condivise. Stefano Massini è uno scrittore, drammaturgo e personaggio televisivo italiano. È noto soprattutto per la sua opera teatrale Lehman Trilogy, presentata per la prima volta nel 2009 e vincitrice di cinque Tony Award nel 2022, nonché per il romanzo Qualcosa sui Lehman, pubblicato nel 2016, e le sue collaborazioni con giornali e televisioni.

La giornata sarà un’occasione di confronto tra generazioni, istituzioni, operatori culturali e comunità locali, incentrata su un dialogo aperto pensato per lasciare al territorio un’eredità culturale condivisa da tutti i 10 Comuni della Valdichiana Senese che possa fare da base per continuare in una progettualità di area. Ad animare il confronto pomeridiano, Vera Gheno, linguista, saggista, specializzata in comunicazione digitale e conduttrice radiofonica, che darà spazio ai temi legati alle politiche culturali e al ruolo delle comunità, incontrando i giovani legati al territorio della Valdichiana Senese con esperienze in diversi ambiti della cultura e delle arti, l’incontro sarà riassunto in “Le parole della cultura”. La giornata sarà arricchita da un intermezzo conviviale curato dagli sponsor tecnici di Valdichiana 2025 Capitale Toscana della Cultura, che renderanno l’esperienza ancora più partecipata e condivisa.

Alle 21:30 salirà sul palco del Palamontepaschi Stefano Massini, scrittore, drammaturgo e narratore che ha conquistato le platee di Broadway, della Comédie-Française e di teatri in oltre trenta Paesi.

Con il suo Alfabeto delle emozioni, Massini condurrà il pubblico in un viaggio unico, in cui ogni lettera diventa la chiave per dare un nome alle emozioni umane: paura, felicità, malinconia, stupore. Storie e attualità che si intrecciano in un racconto corale che andrà a restituire, con intensità e leggerezza, la fragilità e la forza dell’essere umano. Figura di spicco anche per la sua presenza in televisione, Massini è oggi tra i narratori più seguiti e apprezzati dal grande pubblico e la sua partecipazione a Valdichiana 2025 assume un valore emblematico, perché incarna l’identità culturale diffusa di questo progetto, sostenuto dalla Regione Toscana e condiviso dai dieci Comuni della Valdichiana Senese.

Tutti gli eventi, che si terranno sabato 27 settembre al Palamontepaschi di Chianciano Terme, sono a ingresso gratuito e accessibili, senza necessità di prenotazione fino a esaurimento posti disponibili. Per informazioni: Unione Comuni Valdichiana Senese - mail [email protected] o contattare il numero 0578.269221 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì.