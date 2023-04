Elba paradiso dei bikers Sui percorsi delle miniere

Il paradiso degli appassionati di mountain bike è all’Elba. Ormai l’isola dell’arcipelago toscano è affermata come mèta d’elezione per gli amanti delle due ruote, con percorsi e panorami bellissimi uniti a un clima che permette di godere a pieno della natura, anche nei mesi invernali.

E una spinta decisiva l’ha data la Capoliveri Legend Cup. Una gara epica di mountain bike dove i campioni si sfidano a colpi di pedalate e salti acrobatici sul “World Track”, il percorso sul Monte Calamita che ha visto protagonisti i campioni dell’Uci Mtb Marathon World Championships. Ma al tempo stesso i percorsi sono accessibili a tutti, come un vero parco giochi a cielo aperto. I percorsi di gara, allestiti dall’Asd Capoliveri Bike Park infatti danno modo di andare sulle tracce dei Campionati Mondiali, con l’inserimento del nuovo tratto inedito del passaggio sulla Spiaggia del Cannello a Punta Rossa, nelle Miniere del Monte Calamita. Per entrare nella leggenda, si può scegliere l’opzione Classic Race, di 50km con 1700m di dislivello, oppure la Marathon Race, di 80km e 300m di dislivello. "La nuova priorità per noi organizzatori è di cercare di puntare su percorsi sempre più completi e divertenti per il futuro, ma allo stesso tempo accessibili a tutti", commenta Maurizio Melis, presidente dell’Asd Capoliveri Bike Park. E all’Elba non c’è solo la zona delle ex miniere di Capoliveri da esplorare.

Tutta l’isola offre sentieri e strade panoramiche bellissime con tante cose da vedere anche nel raggio di pochi chilometri, dal mare alla collina. L’Elba ospita spesso anche il primo camp dell’anno della nazionale italiana di mountain bike, specialità Cross Country. Ormai è la location di grandi eventi internazionali ormai soprannominata ‘l’isola dei campioni’ per le caratteristiche naturali che la rendono il teatro ideale per i ‘ritiri’ sportivi di diversi sport all’aria aperta. Gli appassionati che arrivano all’Elba per fare in bicicletta i percorsi del mondiale portano un notevole flusso turistico e lo portano nei momenti di bassa stagione (primavera e autunno) dando un contributo fondamentale. In tutto questo gli organizzatori delle corse sono naturalmente soddisfatti dei risultati ottenuti in sinergia con tutto il tessuto locale elbano, dalle associazioni ai Comuni.

Luca Filippi