Con-vivere, conto alla rovescia. Torna il salotto letterario e musicale Il festival Con-vivere 2024 a Carrara, dal 5 all'8 settembre, affronta il tema del cambiamento con ospiti di spicco e eventi culturali vari, tra cui musica e spettacoli. Gli incontri si terranno in diversi luoghi della città, con la chiusura prevista per domenica 8 settembre con un concerto di lirica in omaggio a Carlo Bergonzi. Accesso gratuito a tutti gli eventi.