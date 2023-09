Cecina, torna il treno del Sale. Viaggio sulla vecchia vaporiera

Torna iI treno del Sale. L’appuntamento con lo storico mezzo a vapore è fissato per domenica 5 novembre. Tappe a Livorno e Cecina dopo la partenza da Pisa. La via ferrata della Val di Cecina è un pezzo di storia. Per tanti anni è stata il collegamento fra la città etrusca e il mare, tra la costa e le miniere di rame di Montecatini, di salgemma di Saline e l’alabastro volterrano. Ma c’è di più. Cecina e Volterra sono unite dal filo rosso dei libri di Carlo Cassola. E non si tratta di uno scrittore di piccolo spessore: opere come "La ragazza di Bube" hanno un valore di assoluto rilievo nella nostra letteratura. E poi "Fausto e Anna" che ha in "Tempi memorabili" una sorta di meraviglioso prequel ambientato a Cecina Marina e Volterra, con il viaggio delle vacanze estive del sedicenne Fausto, che proprio qui scopre il primo amore della sua vita. Da queste e altre idee nascono i treni speciali a vapore che solcano la vallata. Questa volta il tema è il sale. Si tratta di un appuntamento organizzato da Terre di Pisa che richiama sempre moltissimi partecipanti. Il programma prevede la partenza alle 9.30 da Pisa, poi tappa a Livorno e partenza alle 10.11, da qui l’arrivo a Cecina e la ripartenza alle 11.30. Sosta di 30 minuti a Riparbella, con degustazione di vini delle aziende del territorio e un piccolo breakfast con prodotti tipici, e arrivo a Saline di Volterra alle 12.41. Il treno ripartirà da qui alle 16.30 e fermerà di nuovo a Cecina e Livorno prima di rientrare a Pisa per le 18.35. A Saline di Volterra opportunità di visite in piccoli gruppi agli impianti di produzione del sale: a pagamento biglietti da acquistare sul posto e degustazione ‘della patata in salamoia’ all’area ricreativa ‘il Cavo’. Prevista anche la possibilità di pranzare alla struttura dedicata della stessa area ricreativa. Ci saranno inoltre vari ristoranti convenzionati per i passeggeri del ‘Treno del Sale’. Il costo dei biglietti per gli adulti da Pisa e Livorno è di 50 euro, da Cecina di 40 euro, mentre i bambini fino a 10 anni pagano 3 euro. Quota di iscrizione 5 euro per tutti i partecipanti. Per ogni informazione è possibile contattare i numeri 057748003 e 0577281834, oppure scrivere una mail a [email protected].

