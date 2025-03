Camelie d'autunno e sapori lucchesi: eventi a Capannori nel 2025

Le camelie non fioriscono soltanto a primavera. C’è anche quella della Camelia sasanqua e sinensis a fioritura autunnale, alla quale è dedicato uno specifico evento nel mese di ottobre.

La novità dell’edizione 2025 è che non sarà più previsto un intero week end di appuntamenti, bensì soltanto la domenica. E si conoscono già le date dell’evento: le quattro domeniche di ottobre (5, 12, 19 e 26). In questi giorni si potranno ammirare, oltre alle camelie a fioritura autunnale, la flora e la fauna del Monte Pisano. Ma non solo: ci sarà modo di visitare la piantagione del tè (unica in Italia), all’Antica Chiusa Borrini, accompagnati da Guido Cattolica, primo coltivatore italiano.

Protagonista assoluto sarà sempre e comunque il camelieto, giardino d’Eccellenza. Ovviamente non mancheranno le degustazioni dei piatti tipici lucchesi. Un esempio? Tagliere di antipasti e crostini (paté di fegatini, salsa garfagnina, salsa verde), farinata, vellutata di ceci con olio e rosmarino, lingua con salsa verde, spezzatino con olive, agioli all’olio, purè e molto altro. Poi avremo la visita botanica al Camelieto e al borgo delle camelie.

Si potrà inoltre salire sulla torre di avvistamento, fino alla cima, alla Chiesa romanica di San Pietro al Forcone (oggi Oratorio Santa Lucia), e alla chiesa di Sant’Andrea Apostolo.

Le manifestazioni non si fermano qui. Sabato 8 e domenica 9 novembre frantoi aperti, alla scoperta dell’olio nuovo. Esperti in ulivocoltura accompagneranno il visitatore ai frantoi con possibilità di acquistare olio extra vergine di oliva nuovo e prodotti del territorio. Possibilità di compiere un viaggio fra i notevoli benefici dell’olio a livello nutrizionale per la salute e, perché no, imparare alcune nuove ricette, con degustazione guidata dei seguenti piatti: focaccia di grani antichi con zucca e ortica, carpaccio di barbabietole e arance con erbe di campo, zuppa di lenticchie, farro monococco e radicchio selvatico, bavarese all’olio con mela e cannella.

Il Centro Culturale Compitese organizza anche il Festival del bosco da un paio di stagioni. Nel 2025 si sbolgerà nelle domeniche 15-22-29 giugno, alla scoperta del Monte Pisano, dei sentieri e degli scorci paesaggistici presenti, ma anche con laboratori per adulti e bambini. Senza contare Hi Ho, un festival musicale, con ospiti di rilievo e con spunti di dibattito e di riflessione.

Insomma, quella del compitese è un’associazione viva che propone ogni volta eventi per valorizzare il proprio territorio, con le camelie da sempre uno dei simboli di Capannori. Infatti arrivano bus di turisti da Germania, Olanda, Austria, Spagna, Slovenia, Scandinavia.