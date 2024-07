Brand del lusso parla apuano. Bertolini designer per Ports 1961: "Traccio la mia visione creativa"

E’ pontremolese il nuovo direttore creativo del design di Ports 1961. Si chiama Francesco Bertolini ed era entrato a far parte del marchio, che incarna l’eleganza sartoriale con capi realizzati nei minimi dettagli, già 5 anni fa. Lo stilista, che ha studiato all’ Istituto Secoli, ha lavorato in precedenza con Ferragamo, Vionnet, Gruppo Prada e Ermanno Scervino. Sotto la sua guida Ports 1961 punta ad amalgamare i canoni di un’ eleganza raffinata con una forte impronta contemporanea.

"Siamo lieti di dare il benvenuto a Francesco Bertolini come nuovo direttore del design – ha commentato il brand meneghino in una nota -. Da quando è entrato in azienda nel 2019, Francesco ha dimostrato una capacità unica nel reinterpretare tessuti e silhouette tradizionali, allineandosi perfettamente ai valori del marchio. Siamo orgogliosi di vedere la crescita del nostro talento interno e siamo certi che la sua visione valorizzerà e onorerà la storia della nostra maison". Il marchio di womenwear di lusso oggi è distribuito in oltre 100 negozi in tutto il mondo con punti vendita monomarca al 251 bis di rue Saint-Honoré a Parigi e al 1576 di West Nanjing Road a Shanghai."

"Sono profondamente onorato di guidare il design di Ports 1961- ha commentato sui social lo stilista -. Sono lieto di contribuire con la mia visione alla progressione del marchio, che ha sempre abbracciato e sostenuto il mio talento. La dedizione di Ports 1961 all’innovazione e alla modernità è in linea con i miei valori fondamentali. Da quando sono entrato in azienda, il marchio ha sempre creduto in me - ha aggiunto -. Ports 1961 è un marchio internazionale che è sempre stato moderno, all’avanguardia e contemporaneo, noto per aver instaurato un dialogo con la realtà, ed è qui che sto iniziando a tracciare la mia visione creativa".

Bertolini presenterà la sua prima collezione per il brand per la primavera-estate 2025 durante la Milano Fashion Week di settembre. La notizia del cambio di guardia allo stile di Ports 1961 con l’arrivo dello stilista di origine pontremolese ha inorgoglito la città dove vive la famiglia che è molto conosciuta. Ed è scattato un naturale tifo augurale per la sua carriera tra i protagonisti della moda.

Natalino Benacci